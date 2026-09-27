Mở 4 nhánh nút giao Tân Hiệp, nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với Bến Lức - Long Thành

Ngày 27/9, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết, phương án đưa các nhánh tại nút giao Tân Hiệp thuộc dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác được xây dựng theo các giai đoạn phân kỳ.

Trong giai đoạn đầu, 4 nhánh N1, N9, N10 và N12 sẽ được đưa vào khai thác, mở kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Trong khi đó, hai nhánh N1.1 và N10.1 kết nối với QL51 chưa được khai thác do các hạng mục trạm thu phí tại đây chưa thi công.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được liên thông với nhau qua nút giao QL51 và nút giao Tân Hiệp. (Chụp tháng 8/2026).

Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 18,2km, từ Km 16+000, kết nối với điểm cuối dự án thành phần 1 tại khu vực nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc phường Long Thành, TP Đồng Nai, đến Km 34+200, kết nối với dự án thành phần 3 tại đường Tập đoàn 7, Phước Bình, xã Phước Thái, giáp ranh TP.HCM.

Toàn tuyến đi qua phường Long Thành và các xã Long Phước, Phước Thái. Tuyến chính được tổ chức khai thác với tốc độ tối đa 100km/h, tối thiểu 60km/h.

Theo phương án điều chỉnh, 4 nhánh N1, N9, N10 và N12 được mở các vị trí dải phân cách đang đóng chặn để kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Nút giao Tân Hiệp được thiết kế dạng hoa thị, cầu vượt chính nằm trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Do đó, dòng xe từ hướng Bến Lức đi Biên Hòa được tổ chức rẽ trái trực tiếp, đáp ứng lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Phương án được nghiên cứu phù hợp với điều kiện địa hình, đồng thời tạo khả năng kết nối liên thông giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến LV03 theo quy hoạch.

Nút giao Tân Hiệp sẽ khai thác trước 4 nhánh để kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Bến Lức - Long Thành trong đợt đầu.

Trong giai đoạn đầu, khi tuyến LV03 chưa được đầu tư, nút giao được phân kỳ với 4 nhánh N1, N9, N10 và N12 cùng cầu vượt qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Khi LV03 được hình thành, các nhánh còn lại sẽ tiếp tục được đầu tư để hoàn chỉnh mạng lưới kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành và QL51.

Riêng hai nhánh N1.1 và N10.1 chưa được khai thác do tại đây có bố trí trạm thu phí nhưng chưa thi công. Để bảo đảm an toàn và kiểm soát dòng xe, phương án duy trì đóng chặn tại Km 10+130 trên nhánh N1.1 và Km 0+347 trên nhánh N10.1.

Như vậy, trong giai đoạn đầu, nút giao Tân Hiệp ưu tiên dòng phương tiện kết nối giữa hai tuyến cao tốc, trong khi các hướng đi QL51 tiếp tục được kiểm soát cho đến khi hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa vào khai thác.

Đặc biệt, trong giai đoạn đầu, chỉ xe con được phép lưu thông qua các nhánh nút giao Tân Hiệp.

Tốc độ khai thác trên tuyến chính tối đa 100km/h, tối thiểu 60km/h. Đối với các nhánh tại nút Tân Hiệp, tốc độ được điều chỉnh theo từng hướng. Nhánh N1 và N12 có tốc độ tối đa 80km/h; nhánh N9 và N10 tối đa 50km/h.

Việc quy định tốc độ riêng cho từng nhánh nhằm phù hợp với đặc điểm hình học, bán kính đường cong và điều kiện tổ chức giao thông tại nút giao, đồng thời kiểm soát tốc độ phương tiện khi chuyển hướng giữa các tuyến cao tốc.

Dự kiến trước 30/9, cầu Phước Khánh và nút giao QL51 trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được đưa vào khai thác.

Theo Ban QLDA 85, nút giao Tân Hiệp dự kiến được đưa vào khai thác trước ngày 30/9, cùng với nút giao QL51 và cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Việc kết nối này sẽ hình thành tuyến liên thông giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tuy nhiên, thời điểm và phương án khai thác chính thức vẫn đang chờ ý kiến của các cơ quan chức năng để thống nhất trước khi triển khai.

Ngoài nút giao Tân Hiệp, dự án thành phần 2 còn có nút giao Long Thành và nút giao sân bay. Phương án tổ chức giao thông tại hai nút này tiếp tục thực hiện theo hồ sơ đã được phê duyệt.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 54km, qua địa bàn Đồng Nai và TP.HCM, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 16km; dự án thành phần 2 dài hơn 18km, qua địa bàn Đồng Nai; dự án thành phần 3 dài gần 20km, qua địa bàn TP.HCM. Trước đó, từ ngày 18/5, toàn tuyến cao tốc được đưa vào khai thác tạm với tốc độ tối đa dưới 80km/h và chỉ cho xe dưới 9 chỗ lưu thông. Trên tuyến mới khai thác các nút giao chính gồm Võ Nguyên Giáp, Long Thành, 992 và QL56. Khi hoàn thiện, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ góp phần rút ngắn thời gian lưu thông từ Đồng Nai, trung tâm TP.HCM đi Vũng Tàu còn khoảng 1 giờ 30 phút.