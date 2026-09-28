Mở 4 nhánh nút giao Tân Hiệp kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với Bến Lức - Long Thành

Theo Ban QLDA 85 (Bộ Xây dựng), phương án tổ chức giao thông phục vụ đưa các nhánh tại nút giao Tân Hiệp thuộc dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác được xây dựng theo các giai đoạn phân kỳ.

Trong giai đoạn đầu, 4 nhánh N1, N9, N10 và N12 sẽ được đưa vào khai thác, tạo kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Trong khi đó, 2 nhánh N1.1 và N10.1 kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với QL51 chưa được khai thác do các hạng mục trạm thu phí tại đây chưa được thi công.

Nút giao Tân Hiệp kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được hoàn thiện phương án tổ chức giao thông. Ảnh: DK

Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 18,2km, từ Km16+000, kết nối với điểm cuối dự án thành phần 1 tại khu vực nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc phường Long Thành, TP Đồng Nai, đến Km34+200, kết nối với dự án thành phần 3 tại đường Tập đoàn 7, Phước Bình, xã Phước Thái, giáp ranh TP.HCM.

Toàn tuyến đi qua phường Long Thành và các xã Long Phước, Phước Thái. Tuyến chính được tổ chức khai thác với tốc độ tối đa 100km/h, tối thiểu 60km/h.

Theo phương án điều chỉnh, 4 nhánh N1, N9, N10 và N12 được mở dải phân cách đóng chặn để tổ chức kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Nút giao Tân Hiệp được thiết kế dạng hoa thị, cầu vượt chính nằm trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Theo phương án tổ chức giao thông, dòng xe từ hướng Bến Lức đi Biên Hòa được bố trí rẽ trái trực tiếp nhằm đáp ứng lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Phương án được nghiên cứu phù hợp với điều kiện địa hình, đồng thời tạo khả năng kết nối liên thông giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến LV03 theo quy hoạch.

Trong giai đoạn đầu, khi tuyến LV03 chưa được đầu tư, nút giao được phân kỳ với 4 nhánh N1, N9, N10, N12 cùng cầu vượt qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Khi LV03 được hình thành, các nhánh còn lại sẽ tiếp tục được đầu tư, hoàn chỉnh mạng lưới kết nối giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành và QL51.

Riêng hai nhánh N1.1 và N10.1 chưa được khai thác do có bố trí trạm thu phí nhưng các hạng mục này chưa được thi công. Để bảo đảm an toàn và kiểm soát dòng xe, phương án hiện nay duy trì đóng chặn tại Km10+130 trên nhánh N1.1 và Km0+347 trên nhánh N10.1.

Như vậy, trong giai đoạn đầu, nút giao Tân Hiệp sẽ ưu tiên dòng phương tiện kết nối giữa hai tuyến cao tốc, trong khi các hướng đi QL51 tiếp tục được kiểm soát cho đến khi hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa vào khai thác.

Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu khai thác, chỉ xe con được phép lưu thông qua các nhánh của nút giao Tân Hiệp.

Quy định này được thống nhất tại biên bản kiểm tra hiện trường ngày 17/9/2026 về phương án tổ chức giao thông phục vụ đưa dự án thành phần 2 vào khai thác chính thức, với sự tham gia của lực lượng CSGT, ngành Xây dựng, Khu Quản lý đường bộ IV và các đơn vị liên quan.

Tốc độ khai thác trên tuyến chính được giới hạn tối đa 100km/h và tối thiểu 60km/h. Đối với các nhánh tại nút giao Tân Hiệp, tốc độ được quy định phù hợp với từng hướng, trong đó nhánh N1 và N12 tối đa 80km/h; nhánh N9 và N10 tối đa 50km/h.

Việc quy định tốc độ riêng cho từng nhánh nhằm phù hợp với đặc điểm hình học, bán kính đường cong và điều kiện tổ chức giao thông tại nút giao, đồng thời kiểm soát tốc độ phương tiện khi chuyển hướng giữa các tuyến cao tốc.

Được biết, ngoài nút giao Tân Hiệp, dự án thành phần 2 còn có nút giao Long Thành và nút giao Sân bay. Phương án tổ chức giao thông tại hai nút này tiếp tục thực hiện theo hồ sơ đã được phê duyệt.

Nút giao Long Thành đã được khai thác ổn định nhiều tháng. Đây là nút giao được thiết kế dạng hoa thị hoàn chỉnh, kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các tuyến giao thông khu vực sân bay Long Thành.

Trong khi đó, nút giao Sân bay được thiết kế dạng bán hoa thị, tổ chức các hướng kết nối giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cũng theo Ban QLDA 85, mục tiêu là đưa nút giao Tân Hiệp vào khai thác đồng bộ trước ngày 30/9, cùng với nút giao QL51 và cầu Phước Khánh thuộc tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành theo yêu cầu.

Khi các công trình được đưa vào khai thác sẽ hình thành kết nối liên thông giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, thời điểm và phương án khai thác chính thức vẫn đang chờ ý kiến của các cơ quan chức năng để thống nhất trước khi triển khai.