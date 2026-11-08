Mở 3 chiếc vali kiểm tra, thứ 'nhung nhúc' bò bên trong khiến ai cũng rùng mình

Theo Guardian, một đường dây vận chuyển động vật hoang dã trái phép với cách thức che giấu tinh vi vừa bị phanh phui tại sân bay quốc tế Jorge Chávez, thủ đô Lima, Peru.

Cơ quan Lâm nghiệp và Động vật hoang dã Quốc gia Peru (SERFOR) cho biết, hơn 3.000 con nhện Tarantula đã bị nhét trong những chiếc tất bẩn rồi cất giấu vào 3 chiếc vali. Số hành lý này thuộc về 3 công dân châu Âu đang chuẩn bị lên đường từ Peru sang Đức.

Theo Guardian, một đường dây vận chuyển động vật hoang dã trái phép với cách thức che giấu tinh vi vừa bị phanh phui tại sân bay quốc tế Jorge Chávez, thủ đô Lima, Peru.

Vụ việc được phát hiện trong đợt kiểm tra hải quan định kỳ tại sân bay. Trong quá trình rà soát hành lý, nhân viên an ninh nhận thấy bên trong các vali xuất hiện những chuyển động bất thường. Nghi ngờ có vật thể sống bị vận chuyển trái phép, họ tiến hành kiểm tra kỹ hơn và phát hiện hàng nghìn con nhện với kích thước khác nhau được giấu kín trong những chiếc tất.

Bà Cora Suarez, kỹ thuật viên phụ trách kiểm soát động vật hoang dã thuộc SERFOR, cho biết các nhân viên đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường khi kiểm tra hành lý. "Chúng tôi nhận thấy một số con đang cử động. Có cả những con nhỏ và những con lớn", bà kể lại.

Theo cơ quan chức năng, số nhện bị thu giữ có nguồn gốc từ nhiều địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Peru. Chúng cũng đang ở nhiều giai đoạn phát triển, bao gồm trứng, nhện con vừa nở và những cá thể đã trưởng thành.

Theo cơ quan chức năng, số nhện bị thu giữ có nguồn gốc từ nhiều địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Peru. Ảnh: SERFOR/AFP/Getty Images.

Bà Suarez cho biết mỗi con nhện Tarantula có thể được bán với giá khoảng 500 euro tại châu Âu. Với số lượng hơn 3.000 con, chuyến vận chuyển trái phép này có thể mang lại khoản tiền lên tới 1,5 triệu euro.

Cả 3 hành khách có liên quan đến vụ việc đã bị lực lượng cảnh sát chuyên trách điều tra tội phạm môi trường tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. SERFOR cho biết những người này sẽ phải đối mặt với các thủ tục pháp lý liên quan đến hành vi vận chuyển và buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Theo Interpol, buôn bán động vật hoang dã trái phép là lĩnh vực tội phạm mang lại nguồn lợi nhuận rất lớn, với giá trị ước tính trên toàn thế giới khoảng 20 tỷ USD mỗi năm. Hoạt động bất hợp pháp này không chỉ gây thất thoát tài nguyên thiên nhiên mà còn được xem là một trong những tác nhân chính đẩy nhanh sự suy giảm đa dạng sinh học, đe dọa sự tồn tại của nhiều loài động vật trong tự nhiên.