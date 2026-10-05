Mở 2 chiếc túi đặt ở thùng xe bán tải, cặp vợ chồng phải lập tức báo Cảnh sát khi thấy thứ bên trong

Theo đài WTVR, gia đình David và Emily Schantz ở hạt Caroline, bang Virginia, đang lái xe vào một buổi chiều cuối tuần thì nhìn thấy chiếc xe phía trước bất ngờ đánh lái để tránh một vật nằm giữa đường. Xe của gia đình Schantz sau đó cán phải vật này.

Ban đầu, họ nghĩ đó chỉ là một chiếc túi đựng rác. Nhận thấy một chiếc túi khác nằm cách đó khoảng 15 feet (hơn 4,5 m), gia đình quyết định nhặt cả hai và bỏ vào thùng xe bán tải.

Mọi chuyện chỉ trở nên bất ngờ khi họ về đến nhà.

Một gia đình đã nhặt được gần 1 triệu USD tiền mặt khi đang lái xe trên đường. Ảnh: CNN

Emily Schantz kể với đài WTVR rằng gia đình mở những chiếc túi ra và phát hiện bên trong có nhiều túi nhựa nhỏ, trên đó có thông tin liên quan đến “cash vault” (kho tiền). Họ lúc này mới nhận ra mình đã vô tình mang về nhà gần 1 triệu USD tiền mặt (tương đương gần 26 tỷ đồng).

Sau khi phát hiện số tiền khổng lồ, gia đình Schantz lập tức liên hệ với nhà chức trách hạt Caroline và giao lại toàn bộ số tiền.

Đại diện cảnh sát địa phương cho biết những chiếc túi có vẻ thuộc hệ thống bưu chính và số tiền có thể đang được vận chuyển tới một ngân hàng. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, nguyên nhân khiến các túi tiền rơi xuống đường vẫn chưa được xác định.

Câu chuyện sau đó nhận được sự chú ý bởi cách gia đình xử lý số tiền bất ngờ nhặt được. Emily Schantz cho biết họ đơn giản nghĩ rằng đó là việc đúng cần làm, bởi số tiền này không thuộc về gia đình.

(Nguồn: WTVR đăng tải ngày 18/5/2020)