MMA Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất một huy chương tại ASIAD 20

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Ngọc Hòa

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam Đào Gia Bảo gửi lời chúc tới các thành viên đội tuyển, đồng thời đề nghị toàn đội chấp hành nghiêm các quy định của Đại hội, pháp luật nước chủ nhà; thi đấu với tinh thần đoàn kết, tự tin, quyết tâm, góp phần vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Tại ASIAD 20, đội tuyển MMA Việt Nam gồm 6 thành viên, trong đó có 1 lãnh đội, 3 huấn luyện viên và 2 vận động viên. Hai vận động viên được lựa chọn tranh tài là Quàng Văn Minh ở hạng cân 77kg nam, nội dung MMA truyền thống và Lò Thị Phung ở hạng cân 54kg nữ, nội dung MMA hiện đại.

Môn MMA tại ASIAD 20 diễn ra từ ngày 20 đến 22-9 tại Nagoya City Inae Sports Center. Đây là lần đầu tiên MMA góp mặt tại chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao châu Á, vì vậy sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng đối với môn võ này cũng như MMA Việt Nam.

Các vận động viên MMA Việt Nam nhận nhiệm vụ tại ASIAD 20. Ảnh: Ngọc Hòa

Trước ngày đội tuyển lên đường sang Nhật Bản, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam đã công bố mức thưởng dành cho các vận động viên đạt thành tích tại ASIAD 20. Theo đó, mức thưởng cho Huy chương vàng là 500 triệu đồng, Huy chương bạc 200 triệu đồng và Huy chương đồng 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, cả Quàng Văn Minh và Lò Thị Phung đều đang có phong độ cùng thành tích thi đấu quốc tế đáng chú ý. Tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan tháng 12-2025, thi đấu ở hạng cân 65kg, Quàng Văn Minh giành tấm Huy chương vàng đầu tiên cho MMA Việt Nam tại đấu trường khu vực. Một tháng sau, Lò Thị Phung giành Huy chương vàng hạng cân 49kg nữ tại Giải vô địch MMA châu Á tổ chức ở Trung Quốc.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng kinh nghiệm thi đấu của hai tuyển thủ, MMA Việt Nam đặt mục tiêu cạnh tranh huy chương tại ASIAD 20. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên tiếp tục khẳng định vị thế của MMA Việt Nam trên đấu trường châu lục.