MMA 2026 tiếp tục công bố dàn line up: NCT 127, NCT DREAM hội ngộ ATEEZ, TWS và loạt tân binh

Melon Music Awards 2026 (MMA2026) tiếp tục gây chú ý khi công bố những cái tên tiếp theo trong đội hình biểu diễn. Sự xuất hiện của NCT 127, NCT DREAM, ATEEZ, TWS, 82MAJOR và AND2BLE đang tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc, nơi những nhóm nhạc kỷ niệm một thập kỷ hoạt động cùng những đại diện mới của Kpop.

Ngày 30/9, nền tảng âm nhạc Melon thuộc Kakao Entertainment công bố dàn nghệ sĩ thuộc đợt 3 của MMA2026. Theo đó, NCT 127, NCT DREAM, ATEEZ, TWS, 82MAJOR và AND2BLE sẽ góp mặt tại sự kiện diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11 tại Gocheok Sky Dome, Seoul.

Đáng chú ý, MMA2026 năm nay lần đầu tiên được tổ chức trong hai ngày thay vì một ngày như các mùa trước. Với chủ đề "K-POP CONNECT: The New Pulse", chương trình hướng đến việc kết nối người hâm mộ toàn cầu thông qua âm nhạc Kpop, đồng thời tạo nên một sân khấu quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Trong dàn nghệ sĩ vừa được công bố, NCT 127 và NCT DREAM là hai cái tên đặc biệt khi cùng kỷ niệm 10 năm kể từ ngày ra mắt.

NCT 127 đánh dấu cột mốc này bằng nhiều hoạt động âm nhạc đáng chú ý. Nhóm phát hành album phòng thu thứ 7 BLINGY vào tháng 8 và nhanh chóng ghi dấu trên Melon. Album vượt mốc 1 triệu lượt phát trực tuyến trong vòng 24 giờ, qua đó gia nhập danh sách "Millions Albums" của nền tảng.

Sức hút của NCT 127 cũng được thể hiện qua các hoạt động biểu diễn. Trong ba ngày từ 18 đến 20/9, nhóm tổ chức concert tại KSPO Dome, Seoul, thuộc tour "NEO CITY: SEOUL - THE RED LINE", thu hút khoảng 31.500 khán giả.

Trong khi đó, NCT DREAM cũng đang trải qua một năm mang nhiều ý nghĩa. Sau 10 năm hoạt động, toàn bộ thành viên đã tái ký hợp đồng với công ty quản lý vào tháng 8. Nhóm đồng thời tổ chức fan meeting kỷ niệm 10 năm và dự kiến phát hành album mới trong quý IV.

Việc cả NCT 127 lẫn NCT DREAM cùng xuất hiện tại MMA2026 vì thế mang đến một điểm nhấn đáng chú ý: hai nhóm đại diện cho một thế hệ Kpop đã trưởng thành nhưng vẫn duy trì hoạt động mạnh mẽ trên thị trường.

Nếu NCT 127 và NCT DREAM đại diện cho thế hệ đã có một thập kỷ hoạt động, ATEEZ và TWS lại cho thấy sức sống của những nhóm nhạc đang tạo dấu ấn mạnh mẽ trong hiện tại. ATEEZ gây chú ý với mini album thứ 14 và ca khúc chủ đề BAD. Sau khi ra mắt ở vị trí 81 trên Melon TOP100, ca khúc dần tăng thứ hạng và đạt vị trí thứ 7 tính đến ngày 13/9.

Album cũng ghi nhận doanh số tuần đầu lên tới 1,88 triệu bản. Tại Mỹ, album bán được khoảng 223.000 bản trong tuần đầu và đứng đầu bảng xếp hạng album chính Billboard 200.

TWS cũng tiếp tục duy trì đà phát triển với mini album thứ 5 NO TRAGEDY. Album vượt mốc 1,11 triệu bản trong tuần đầu, trở thành album triệu bản đầu tiên của nhóm. Ca khúc chủ đề You, You cũng giành hai chiến thắng trên các chương trình âm nhạc truyền hình.

Trước đó, ca khúc 다시 만난 오늘 của TWS từng đạt vị trí thứ 40 trên Melon TOP100. Những thành tích này giúp nhóm ngày càng củng cố vị trí trong nhóm nghệ sĩ trẻ được chú ý trên thị trường Kpop.

Bên cạnh những tên tuổi đã quen thuộc, MMA2026 còn dành không gian cho những đại diện đang trên hành trình khẳng định mình.

82MAJOR sẽ lần đầu xuất hiện tại Melon Music Awards sau khi ca khúc Like Fire mang về cho nhóm chiến thắng đầu tiên trên một chương trình âm nhạc. Ca khúc cũng từng vươn lên vị trí thứ 64 trên Melon HOT100, trong khi album đạt doanh số tuần đầu hơn 150.000 bản.

AND2BLE là một trong những cái tên mới nhất trong đội hình. Nhóm ra mắt vào tháng 5/2026 và nhanh chóng tạo chú ý với ca khúc Curious. Bài hát từng đạt vị trí thứ 7 trên Melon HOT100, trong khi album đầu tay ghi nhận doanh số tuần đầu khoảng 730.000 bản. Những con số này cho thấy khoảng cách giữa một tân binh và sân khấu lớn ngày càng được rút ngắn khi các nhóm nhạc mới có thể nhanh chóng tạo dấu ấn trên cả bảng xếp hạng trực tuyến lẫn thị trường album.

Không chỉ gây chú ý bởi dàn nghệ sĩ, MMA2026 còn đánh dấu bước thay đổi đáng kể về quy mô. Lần đầu tiên trong lịch sử, lễ trao giải được tổ chức trong hai ngày 14 và 15/11 tại Gocheok Sky Dome.

Một điểm mới khác là hạng mục "Global TOP10", được xây dựng gắn với Global-K Chart - bảng xếp hạng sử dụng dữ liệu từ thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Đây được xem là nỗ lực đưa những chuyển động của thị trường Kpop tại châu Á vào hệ thống giải thưởng.

Tại Nhật Bản, nền tảng OTT U-NEXT sẽ phát sóng trực tiếp sự kiện trong cả hai ngày.

MMA2026 được tổ chức với chủ đề "K-POP CONNECT: The New Pulse", đặt trọng tâm vào sự kết nối giữa nghệ sĩ, người hâm mộ và các thị trường âm nhạc khác nhau. Từ NCT 127 và NCT DREAM với cột mốc 10 năm, ATEEZ và TWS đang duy trì sức nóng, cho đến 82MAJOR và AND2BLE đang tìm kiếm vị trí trong thế hệ mới, đội hình đợt 3 của MMA2026 cho thấy sự đa dạng về thế hệ và màu sắc âm nhạc.

Khi những cái tên thuộc nhiều giai đoạn khác nhau của Kpop cùng xuất hiện tại Gocheok Sky Dome, MMA2026 được kỳ vọng trở thành một trong những sân khấu đáng chú ý của mùa giải thưởng cuối năm. Các thông tin về bình chọn, hạng mục TOP10 và những hoạt động bên lề sẽ tiếp tục được Melon công bố trong thời gian tới.