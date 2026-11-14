MMA 2026 ngày đầu: BTS thắng lớn, aespa đi vào lịch sử với giải thưởng mới

Tối 14/11, lễ trao giải Melon Music Awards 2026 chính thức diễn ra tại sân vận động trong nhà Gocheok Sky Dome, Seoul (Hàn Quốc), với sự tham dự của khoảng 18.000 khán giả. Đáng chú ý, năm nay là lần đầu tiên MMA được tổ chức trong hai ngày liên tiếp, cho thấy quy mô mở rộng của một trong những sự kiện âm nhạc thường niên được quan tâm tại Hàn Quốc.

Ngay trong đêm trao giải đầu tiên, BTS trở thành cái tên nổi bật khi được xướng tên ở ba hạng mục quan trọng, gồm KakaoBank Album of the Year, Stage of the Year và Global TOP10. Đặc biệt, chiến thắng tại hạng mục Album của năm dành cho ARIRANG tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của nhóm sau màn tái xuất với đội hình đầy đủ.

Phát hành vào tháng 3/2026, ARIRANG là album phòng thu thứ năm của BTS, đánh dấu sự trở lại của cả bảy thành viên sau thời gian hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc nhóm phát hành sau khoảng 3 năm 9 tháng kể từ album trước đó. Vì vậy, giải thưởng lần này mang ý nghĩa đặc biệt đối với hành trình tái hợp và hoạt động âm nhạc của BTS.

Dù không trực tiếp xuất hiện tại lễ trao giải do đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, BTS vẫn trở thành tâm điểm của đêm đầu tiên. Thành tích tại MMA 2026 cho thấy sức hút của nhóm không chỉ nằm ở các sân khấu biểu diễn mà còn được phản ánh qua sự đón nhận dành cho sản phẩm âm nhạc mới.

Trong khi BTS ghi dấu ấn với ARIRANG, aespa cũng có một đêm đáng nhớ khi trở thành chủ nhân đầu tiên của giải thưởng Daesang Global-K Artist of the Year. Đây là hạng mục mới được MMA đưa vào hệ thống giải thưởng năm nay, dựa trên thành tích tại Global-K Chart - bảng xếp hạng Kpop tích hợp thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Chiến thắng này đưa aespa trở thành nghệ sĩ đầu tiên được vinh danh ở hạng mục nói trên. Bên cạnh đó, nhóm còn nhận giải Global TOP10, nâng tổng số giải thưởng trong đêm đầu tiên lên hai.

Chia sẻ tại lễ trao giải, Winter gửi lời cảm ơn đến cộng đồng người hâm mộ MY vì luôn tin tưởng và đồng hành cùng nhóm, kể cả trong những thời điểm các thành viên chưa thực sự tự tin vào bản thân. Karina cũng bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của người hâm mộ, đồng thời xem giải thưởng như món quà ý nghĩa nhân dịp nhóm chuẩn bị bước sang năm hoạt động thứ sáu.

Không chỉ những tên tuổi hàng đầu, MMA 2026 còn ghi nhận sự nổi bật của các nhóm nhạc trẻ. RESCENE trở thành một trong những bất ngờ đáng chú ý nhất khi giành tới ba giải thưởng, gồm Global TOP10, KakaoBank Everyone's Star và Hot Trend.

Thành tích này đánh dấu cột mốc đáng nhớ đối với RESCENE, đặc biệt khi nhóm chưa có nhiều cơ hội xuất hiện tại những lễ trao giải âm nhạc quy mô lớn. Thời gian qua, RESCENE thu hút sự chú ý nhờ những nội dung lan truyền trên mạng xã hội, các trào lưu trực tuyến và hiệu ứng giúp ca khúc của nhóm tăng sức hút trên bảng xếp hạng nhạc số.

Các thành viên không giấu được sự xúc động khi nhận giải. Won Yi cho biết nhóm hiểu rằng tình cảm khán giả dành cho mình không phải điều hiển nhiên, đồng thời hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với sự ủng hộ ấy. Trong khi đó, May bày tỏ mong muốn có thêm nhiều cơ hội giới thiệu màu sắc âm nhạc riêng của RESCENE đến công chúng.

Một đại diện khác của thế hệ nhóm nhạc nữ mới là Hearts2Hearts cũng có đêm trao giải thành công khi giành ba giải thưởng, gồm TOP10, Global TOP10 và Global Impact Artist. Kết quả này cho thấy nhóm đang từng bước tạo dựng vị trí trong thị trường Kpop, đồng thời mở rộng sự hiện diện ở những hạng mục ghi nhận sức ảnh hưởng quốc tế.

Ở chiều ngược lại, ATEEZ tiếp tục khẳng định thế mạnh về trình diễn sân khấu. Trở lại MMA sau hai năm, nhóm giành hai giải thưởng gồm Best Performance Male và Hot Trend. Trưởng nhóm Hongjoong nhấn mạnh rằng sự tin tưởng, kỳ vọng và tình cảm của người hâm mộ chính là động lực để các thành viên không ngừng đầu tư cho những màn trình diễn.

RIIZE cũng có hai chiến thắng tại hạng mục Best Performance Male và Global TOP10. Trong khi đó, TWS được vinh danh ở giải Global Impact Artist và Global Rising Artist được trao cho TUIDE.

Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc của đêm đầu tiên là sự trở lại của I.O.I. Sau 10 năm, nhóm tái hợp và mang đến sân khấu kết hợp giữa những ký ức quen thuộc với âm nhạc mới. Các thành viên trình diễn Whatta Man và ca khúc mới Gapjagi, tạo nên màn hội ngộ được người hâm mộ chờ đợi.

Sự trở lại này không chỉ mang ý nghĩa hoài niệm mà còn được ghi nhận bằng hai giải thưởng Best Music Style và TOP10. Kim Sejeong chia sẻ rằng việc có thể đứng chung sân khấu sau một thập kỷ đã là khoảnh khắc đặc biệt, đồng thời cảm ơn ban tổ chức vì mang đến cơ hội để các thành viên cùng người hâm mộ tạo nên những kỷ niệm mới.

Ở hạng mục cá nhân, Yena vượt qua nhiều ứng viên đáng chú ý để giành giải Best Solo Female. Năm nay, nữ ca sĩ tạo được sức hút với ca khúc Catch Catch cùng trào lưu vũ đạo lan truyền trên mạng xã hội. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhận giải tại một lễ trao giải quy mô lớn như MMA kể từ khi hoạt động solo.

Trong bài phát biểu, Yena xúc động chia sẻ từng có thời điểm cảm thấy những sân khấu lớn như MMA là điều xa vời đối với một nghệ sĩ hoạt động độc lập. Nữ ca sĩ cho biết bản thân chỉ tập trung hoàn thành tốt từng hoạt động và không ngờ có ngày được đứng trên sân khấu nhận giải thưởng này. Cô cũng bày tỏ mong muốn trở thành một nghệ sĩ có sức sống bền bỉ trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Giải Best Solo Male thuộc về Lim Young Woong. Trong khi đó, Kim Min Seok của Melomance được vinh danh ở hạng mục Best OST với ca khúc Love Language. Bruno Mars nhận giải Best Pop Artist, còn giải Best Producer được trao cho Kim Hyun Jung, đại diện BigHit Music.

Như vậy, đêm đầu tiên của MMA 2026 chứng kiến sự phân bổ giải thưởng giữa những tên tuổi hàng đầu và các nghệ sĩ đang lên của Kpop. Nếu BTS và aespa ghi dấu ấn ở những hạng mục Daesang, sự xuất hiện của RESCENE, Hearts2Hearts hay ATEEZ cho thấy bức tranh âm nhạc Hàn Quốc ngày càng đa dạng với nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng tạo nên sức hút.

Đáng chú ý, MMA 2026 vẫn còn một đêm trao giải vào ngày 15/11. Những hạng mục quan trọng nhất như Artist of the Year, Best Song of the Year, Record of the Year và Best New Artist sẽ được công bố. Sân khấu ngày thứ hai dự kiến có sự góp mặt của 12 nghệ sĩ và nhóm nhạc, trong đó có IVE, NCT 127 và CORTIS.

Với những chiến thắng và màn trình diễn đáng chú ý ngay trong ngày đầu tiên, MMA 2026 đang cho thấy sức hút của một mùa giải quy tụ cả những tên tuổi thống trị thị trường lẫn các gương mặt mới đang tìm kiếm vị trí riêng trong Kpop.