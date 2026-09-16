MMA 2026 lần đầu tổ chức trong hai ngày, công bố dàn nghệ sĩ đầu tiên tham gia

Theo thông báo từ ban tổ chức, Melon Music Awards 2026 (MMA) sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15/11 tại Gocheok Sky Dome ở phía tây Seoul. Đây là lần thứ 18 lễ trao giải thường niên được tổ chức và cũng là lần đầu tiên MMA kéo dài trong hai ngày.

Danh sách nghệ sĩ đầu tiên được công bố quy tụ năm nhóm nhạc nam gồm PLAVE, RIIZE, NCT WISH, ALPHA DRIVE ONE và LNGSHOT. Điểm chung của những cái tên này là đều có thành tích đáng chú ý trên các bảng xếp hạng Melon trong năm 2026.

Đáng chú ý nhất trong danh sách là PLAVE, nhóm nhạc thần tượng ảo đang tạo được dấu ấn riêng trên thị trường Kpop. Ca khúc chủ đề Born Savage thuộc EP Caligo Pt. 2, phát hành hồi tháng 4, từng vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Top 100 của Melon và đứng đầu HOT 100. Không chỉ ca khúc chủ đề, cả năm bài hát trong EP đều lọt Top 100 ngay sau khi phát hành.

Trong khi đó, RIIZE cũng trở lại danh sách biểu diễn của MMA sau khi phát hành EP II vào tháng 6. Nhóm vừa kỷ niệm 3 năm hoạt động trong tháng này và tiếp tục duy trì thành tích thương mại đáng chú ý. II trở thành album thứ tư của RIIZE đạt doanh số triệu bản. Toàn bộ các ca khúc trong album, bao gồm ca khúc chủ đề Do Your Dance cũng lọt Top 100 của Melon.

NCT WISH cũng có một năm đáng nhớ với album đầu tay Ode to Love, phát hành vào tháng 4. Sản phẩm này đạt vị trí số 1 trên Melon HOT 100 và vị trí thứ 3 trên Top 100, đều là những thứ hạng cao nhất mà NCT WISH từng đạt được trên nền tảng âm nhạc này. Album đồng thời ghi nhận hơn 1,82 triệu bản được bán ra trong tuần đầu tiên.

Một đại diện đáng chú ý khác là ALPHA DRIVE ONE. Nhóm tân binh ra mắt vào tháng 1 với EP EUPHORIA và nhanh chóng tạo được dấu ấn trên các bảng xếp hạng. Ca khúc chủ đề Freak Alarm từng đứng đầu Melon HOT 100, trong khi toàn bộ ca khúc trong EP đều lọt Top 100. EUPHORIA cũng vượt mốc 1 triệu lượt stream trên Melon chỉ sau 14 giờ 20 phút phát hành.

LNGSHOT là cái tên còn lại trong danh sách đầu tiên. Đây là nhóm nhạc nam đầu tiên được ra mắt dưới hãng đĩa More Vision của Jay Park. Nhóm chính thức debut vào tháng 1 với album Shot Callers, trong đó ca khúc chủ đề Moonwalkin' đạt vị trí thứ 12 trên Melon HOT 100 trong 30 ngày đầu tiên phát hành.

Không chỉ mở rộng quy mô tổ chức, MMA 2026 còn có những thay đổi trong hệ thống giải thưởng. Với khẩu hiệu "K-pop Connect: The New Pulse", ban tổ chức lựa chọn sự kết nối làm chủ đề xuyên suốt sự kiện năm nay.

Đáng chú ý, một hạng mục mới mang tên Global Top 10 sẽ được giới thiệu và liên kết với bảng xếp hạng Global-K Chart. Hệ thống này kết hợp dữ liệu tiêu thụ âm nhạc từ Melon cùng Tencent Music của Trung Quốc và Line Music của Nhật Bản.

Việc bổ sung Global Top 10 được kỳ vọng phản ánh phạm vi tiêu thụ K-pop rộng hơn ngoài thị trường Hàn Quốc. Trong khi đó, hạng mục Millions Top 10 sẽ bị loại bỏ. Trước đây, giải thưởng này dành cho những album đạt hơn 1 triệu lượt stream trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hành.

Việc MMA 2026 lần đầu kéo dài hai ngày, cùng sự xuất hiện của nhiều nhóm nhạc nam thuộc các thế hệ và màu sắc khác nhau, cho thấy quy mô của lễ trao giải năm nay đang được mở rộng. Tuy nhiên, danh sách nghệ sĩ biểu diễn hiện mới chỉ là đợt công bố đầu tiên. Những cái tên tiếp theo cùng các thông tin chi tiết về chương trình dự kiến sẽ được Melon công bố trong thời gian tới.

ALPHA DRIVE ONE tại MMA 2025.