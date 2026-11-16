MMA 2026: Byun Yo Han - Tiffany 'rắc đường' trong lần đầu lộ diện sau khi kết hôn

Tiếp nối sức nóng của đêm đầu tiên, đêm thứ hai của lễ trao giải Melon Music Awards 2026 (MMA 2026) đã diễn ra tại sân vận động Gocheok Sky Dome (Seoul, Hàn Quốc). Bên cạnh những màn trình diễn sôi động đủ sức "thắp lửa" cả hội trường, cái tên khiến netizen "rần rần" bàn tán không kém chính là cặp đôi Byun Yo Han - Tiffany (SNSD).

Cặp vợ chồng xuất hiện tại lễ trao giải MMA 2026 với tư cách là người trao giải cho hạng mục Nghệ sĩ của năm (Artist of the year). Đáng chú ý, kể từ sau khi tiết lộ tin tức kết hôn vào tháng 2 năm nay, đây là lần đầu tiên mà cặp đôi cùng công khai xuất hiện trước công chúng.

"Công chúa mắt cười" xuất hiện đầy yêu kiều và e ấp, khoác tay chồng cùng tiến ra sân khấu trong tiếng vỡ òa của khán đài.

Ở khoảnh khắc tiến ra sân khấu, suýt chút nữa thì Tiffany đã bị vấp chân vào váy. Byun Yo Han ngay lập tức hỏi han vợ, trong khi cô vẫn còn có vẻ ngượng ngùng. Bầu không khí lãng mạn khiến netizen "rụng tim".

MMA 2026 cũng là lần đầu mà Byun Yo Han xuất hiện trên sân khấu với tư cách là người trao giải. Đó là lý do mà anh không giấu được lo lắng: "Đây là lần đầu tiên (trao giải) của tôi, nhưng Tiffany đã từng lên sân khấu rồi". Nữ idol mỉm cười trong khi hồi tưởng: "Tôi vẫn còn nhớ kỷ niệm khi bước lên sân khấu cùng SNSD" và rồi giơ tay hình chữ V.

Trước cử chỉ của vợ, Yo Han e thẹn thừa nhận: "Tiffany đáng yêu quá nên tôi không biết phải phản ứng như thế nào cả" khiến cô xấu hổ đến mức dùng kịch bản để che mặt lại.

Sau đó, Yo Han đã khơi gợi việc năm sau (2027) sẽ là kỷ niệm tròn 20 năm debut của SNSD. Vì thế, Tiffany cũng chia sẻ thêm, cô và các thành viên đang chuẩn bị rất chăm chỉ cho dịp kỷ niệm và quay trở lại với hình ảnh tốt đẹp hơn.

Dù vậy, ngay khi dứt lời thì vocal của SNSD lập tức tỏ ra ngượng ngùng vì cho rằng bản thân đã "chiếm sóng" khá nhiều, trong khi ông xã lại không có chủ đề gì để phát biểu trên sân khấu. Byun Yo Han ngay lập tức trấn an vợ và khán giả rằng: "Đây không phải là lĩnh vực của tôi, nên tôi hoàn toàn hài lòng với việc chỉ lắng nghe Tiffany nói".

Phản ứng phấn khích đáng yêu của dàn idol trước màn "phát cẩu lương" từ cặp vợ chồng Byun Yo Han - Tiffany.

Byun Yo Han - Tiffany bén duyên kể từ khi cùng tham gia bộ phim Uncle Samsik vào 2024. Tháng 12/2025, cả hai thừa nhận tin đồn hẹn hò. Đến ngày 27/2/2026, cả hai khiến công chúng bất ngờ khi thông báo họ đã chính thức về chung một nhà. Lễ cưới được giữ kín vì là vấn đề riêng tư của cặp đôi.