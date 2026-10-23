Miza nhận vốn từ quỹ đầu tư ngoại

Miza nhận khoản đầu tư đầu tiên của Brookland Group. Ảnh: DN.

Thông qua khoản đầu tư này, Brookland Group nhận chuyển nhượng cổ phần từ một cổ đông hiện hữu của Miza và Miza không phát hành cổ phiếu mới. Quỹ Brookland Group sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Miza theo từng giai đoạn giải ngân.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh ngành tái chế của Việt Nam đứng trước những cơ hội mới. Quy định tái chế bắt buộc theo công cụ chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được ban hành từ năm 2020 và dự kiến sẽ tiếp tục thắt chặt trong thời gian tới, đi kèm với đề xuất bao bì phải chứa tỷ lệ vật liệu tái sinh nhất định vào năm 2030.

Miza là doanh nghiệp chuyên sản xuất bao bì giấy công nghiệp, túi giấy, thùng carton từ giấy tái chế. Công ty sở hữu cơ sở sản xuất tại Nghi Sơn, Thanh Hóa và Đông Anh, Hà Nội. Đây là doanh nghiệp hiếm hoi hoạt động trong lĩnh vực tái chế đang niêm yết trên sàn chứng khoán.

Hiện tại, Miza đang tích cực đầu tư mở rộng năng lực sản xuất giấy tái chế thông qua nâng cao công suất nhà máy hiện hữu và đầu tư xây dựng khu công nghiệp chuyên biệt phục vụ hệ sinh thái tái chế tại Thanh Hóa.

Qua đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng công suất giấy tái chế lên con số 1 triệu tấn/năm vào năm 2030.

Phục vụ mục tiêu nói trên, thời gian qua, Miza tiến hành một loạt động thái tăng vốn và doanh nghiệp cũng từng tự tin tuyên bố có một số quỹ đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đang quan tâm, trao đổi cơ hội hợp tác, dựa trên nền tảng là lĩnh vực hoạt động của Miza gắn bó mật thiết với yêu cầu tăng cường tỷ lệ tái chế và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại các thị trường lớn.

Brookland Group là định chế tài chính và đầu tư tư nhân với danh mục đầu tư trị giá hơn 12 tỷ USD, tại 24 thị trường và nền kinh tế trên thế giới. Quỹ có trụ sở tại Dubai và Singapore.

Trước thương vụ đầu tư vào Miza, Brookland Group được biết đến tại Việt Nam thông qua việc ký kết thỏa thuận đầu tư vào Công ty CP Tập đoàn đầu tư BIG. Thỏa thuận đầu tư này cũng có trị giá 5 triệu USD.