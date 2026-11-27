Ảnh minh họa: Miza

Ngày 27/11, CTCP Miza (HoSE: MZG) công bố đã nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc tiếp nhận báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Doanh nghiệp đã phân phối 30 triệu cổ phiếu theo phương án được cấp phép hồi tháng 10/2026, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ thực hiện quyền mua 4,272:1. Tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt phát hành là 300 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận báo cáo kết quả chào bán, UBCKNN đề nghị Miza liên hệ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) để thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

Theo phương án sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được dự kiến được Miza góp vào Công ty TNHH Miza Nghi Sơn để thanh toán nghĩa vụ theo hợp đồng mua máy móc, thiết bị với đối tác Alioder Trade Co. Limited. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 3/2027.

Khoản huy động vốn diễn ra trong giai đoạn Miza đang mở rộng năng lực sản xuất tại Nghi Sơn. Ngày 14/9/2026, Miza Nghi Sơn đã vận hành thành công dây chuyền sản xuất giấy PM5 và cho ra cuộn giấy đầu tiên. Theo kế hoạch doanh nghiệp công bố, khi dây chuyền này đi vào hoạt động, tổng công suất sản xuất giấy bao bì của Miza dự kiến được nâng lên hơn 300.000 tấn/năm.

CTCP Miza được thành lập ngày 2/12/2010, có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giấy sóng, giấy mặt, giấy mặt chất lượng cao và bột giấy.

Doanh nghiệp tập trung vào hoạt động tái chế giấy thải để sản xuất giấy bao bì, bao gói. Miza hiện có công ty con là Công ty TNHH Miza Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giấy và bột giấy tái chế.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Miza dự kiến tăng từ khoảng 1.282 tỷ đồng lên 1.582 tỷ đồng, tương ứng lượng cổ phiếu phát hành thêm 30 triệu đơn vị.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2026, Miza ghi nhận doanh thu thuần 1.393 tỷ đồng, tăng 14,03% so với cùng kỳ năm trước (YoY), lợi nhuận sau thuế đạt 74,88 tỷ đồng, tăng 100,94% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 3.760,74 tỷ đồng, tăng 6,37% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 158,15 tỷ đồng, tăng 86,96% YoY.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận tăng trưởng tích cực nhờ doanh thu bán hàng tăng và giá vốn hàng bán được cải thiện. Diễn biến này giúp lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu, đóng góp vào kết quả kinh doanh khả quan của Miza trong 9 tháng đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, MZG chịu áp lực điều chỉnh trong nhiều phiên gần đây, đặc biệt giảm mạnh 6,72% trong phiên 26/11. Sang phiên 27/11, mã này đảo chiều tăng 3,76%, lên 9.650 đồng/cổ phiếu khi kết phiên. Dù vậy, thị giá vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng 10.500 đồng/cổ phiếu hồi giữa tháng 11.

Diễn biến cổ phiếu MZG thời gian gần đây. Ảnh: SSI