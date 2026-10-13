Miyeon ((G)I-DLE) tung loạt ảnh hồ sơ hoàn hảo đến từng đường nét

Công ty quản lý Cube Entertainment đã đăng tải những bức ảnh hồ sơ mới của Miyeon trên các kênh mạng xã hội chính thức của (G)I-DLE.

Trong loạt ảnh được công bố, Miyeon toát lên vẻ đẹp vừa tự nhiên vừa tinh tế khi diện áo sơ mi cùng kiểu tóc ngắn. Những bức ảnh đen trắng làm nổi bật nét quyến rũ điềm tĩnh, trưởng thành qua ánh mắt sâu lắng và biểu cảm nhẹ nhàng. Trong khi đó, bức ảnh cô mặc chiếc váy ngắn màu trắng lại lan tỏa nguồn năng lượng tươi mới, đáng yêu, vốn là thương hiệu của cô. Miyeon đã thu hút người xem khi dễ dàng thể hiện trọn vẹn khí chất riêng biệt cho từng phong cách.

Miyeon, người đã khẳng định tài năng âm nhạc qua cả hoạt động nhóm lẫn các dự án cá nhân, hiện đang mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Nhóm nhạc của cô, (G)I-DLE, đã phát hành mini-album thứ chín mang tên I made trong năm nay và hoàn tất thành công chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ tư. Với tư cách là giọng ca chính của nhóm, Miyeon cũng đã thể hiện màu sắc âm nhạc độc đáo của mình với tư cách nghệ sĩ solo qua việc phát hành mini-album thứ hai, MY, Lover, vào năm ngoái.

Cô cũng đã tích lũy kinh nghiệm diễn xuất khi tham gia các bộ phim chiếu mạng (web drama) như Replay: The Moment It Starts Again và Delivery, cũng như loạt phim Adult Trainee trên nền tảng TVING. Gần đây, cô đã xác nhận đảm nhận vai chính trong bộ phim mới Cheongdam International High School: Royal Camp. Cô sẽ vào vai Cha Se Mi, "Nữ hoàng" và cũng là nhân vật đầy quyền lực tại Trường Trung học Quốc tế Cheongdam.

Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào sức hút đa dạng mà Miyeon thể hiện qua bộ ảnh hồ sơ mới, cũng như những bước tiến trong tương lai khi cô tiếp tục khẳng định tài năng ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc đến diễn xuất.