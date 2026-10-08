Miyajima: Nơi không chỉ hấp dẫn bởi chiếc cổng torii 'nổi trên biển'

Không gian nơi đây là sự kết hợp hài hòa giữa biển xanh, núi rừng, những công trình tín ngưỡng lâu đời và đàn hươu tự do đi lại quanh các con phố.

Biểu tượng nổi bật nhất của Miyajima là đền Itsukushima cùng chiếc cổng torii màu đỏ son dựng giữa biển. Ngôi đền được xây trên hệ thống cột sát bờ, tạo cảm giác như toàn bộ công trình đang nổi trên mặt nước khi thủy triều dâng. Cổng torii nằm cách chính điện gần 200 mét và cũng thay đổi diện mạo theo từng thời điểm trong ngày.

Lúc nước lên, phần chân cổng chìm trong biển, để lại hình ảnh chiếc cổng đỏ nổi bật giữa sóng nước. Khi thủy triều rút, du khách có thể đi bộ trên bãi cát ra tận chân cổng và quan sát công trình ở khoảng cách gần. Đền Itsukushima được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, không chỉ vì giá trị kiến trúc mà còn bởi sự kết hợp đặc biệt giữa công trình, núi và biển.

Lối vào đền Itsukushima, ngôi đền nổi tiếng nhất trên đảo Miyajima

Từ khu vực đền Itsukushima, đi lên một ngọn đồi nhỏ là đền Hokoku, còn được gọi là Senjokaku. Senjokaku mang nghĩa "gian phòng một nghìn chiếu tatami" và là công trình lớn nhất trên đảo Miyajima. Công trình được Toyotomi Hideyoshi cho xây dựng vào cuối thế kỷ XVI nhằm tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong chiến tranh, nhưng chưa được hoàn thành do ông qua đời.

Cổng torii của đền Itsukushima vào thời điểm thủy triều rút, du khách có thể đi bộ trên bãi cát ra tận chân cổng

Khác với vẻ rực rỡ của đền Itsukushima, Senjokaku gây ấn tượng bằng những cột gỗ lớn, sàn nhà rộng và không gian mở, gần như không có tường bao quanh. Từ hành lang trên cao, du khách có thể nhìn xuống mái đền Itsukushima, khu phố cổ và mặt biển Seto Inland.

Ngôi đền Itsukushima được xây trên hệ thống cột sát bờ, tạo cảm giác như toàn bộ công trình đang nổi trên mặt nước khi thủy triều dâng

Bên cạnh là ngôi tháp năm tầng màu đỏ, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa thanh bình. Vào mùa thu, những hàng cây xung quanh chuyển sang màu vàng và đỏ, khiến Senjokaku trở thành một trong những địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất trên đảo. Hiệp hội Du lịch Miyajima giới thiệu Senjokaku là công trình lớn nhất tại Miyajima.

Cổng torii nổi tiếng nhìn từ chính điện ngôi đền Itsukushima

Đền Hokoku gây ấn tượng bằng những cột gỗ lớn, sàn nhà rộng và không gian mở, gần như không có tường bao quanh

Đền Hokoku trên đồi là công trình lớn nhất trên đảo Miyajima

Miyajima vì thế không chỉ hấp dẫn bởi chiếc cổng torii "nổi trên biển". Hành trình từ đền Itsukushima dưới mặt nước lên đền Hokoku trên đồi còn mở ra hai góc nhìn đối lập: một bên là vẻ đẹp sống động, biến đổi theo thủy triều; bên kia là không gian tĩnh lặng, nơi du khách có thể từ trên cao nhìn toàn cảnh hòn đảo.

Đây chính là nét đặc biệt khiến Miyajima được coi là một trong những cảnh quan tiêu biểu nhất của Nhật Bản.