Mitsubishi Xforce và Xpander giảm giá sâu

Cụ thể, người tiêu dùng mua mẫu xe MPV cỡ nhỏ Mitsubishi Xpander trong tháng 11/2026 sẽ được giảm giá ít nhất 10% trên giá bán lẻ niêm yết, cộng thêm phiếu nhiên liệu trị giá hàng chục triệu đồng.

Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn số sàn Xpander MT được giảm giá 57 triệu đồng quy đổi từ khoản hỗ trợ 100% mức thu lệ phí trước bạ, kèm thêm quà tặng phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng. Tổng giá trị gói ưu đãi của Xpander MT ở mức 67 triệu đồng, tương đương 11,8% giá bán lẻ niêm yết.

Người tiêu dùng mua phiên bản Xpander AT cũng sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 59 triệu đồng, cộng thêm phiếu nhiên liệu trị giá 36 triệu đồng. Cộng tất cả khuyến mại, mức giảm giá của Xpander AT lên đến 95 triệu đồng, tương đương 15,9% giá niêm yết.

Đối với phiên bản cao cấp Xpander AT Premium, hãng xe Nhật Bản áp dụng mức giảm giá 66 triệu đồng quy đổi từ khoản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Khách hàng mua phiên bản này không được tặng phiếu nhiên liệu nhưng đổi lại, những xe Xpander AT Premium bán ra thị trường từ tháng 11 sẽ được trang bị thêm camera 360 độ.

Cả hai mẫu xe Mitsubishi Xforce và Xpander đều đang được giảm giá sâu.

Dòng xe duy nhất được Mitsubishi Việt Nam lắp ráp trong nước là Xpander Cross cũng được trang bị thêm camera 360 độ tương tự Xpander AT Premium. Theo thông báo của hãng xe Nhật Bản, những chiếc Xpander Cross bán ra thị trường trong tháng 11 cũng sẽ được giảm giá 70 triệu đồng, tương đương 100% mức thu lệ phí trước bạ.

Mẫu xe Mitsubishi Xforce hiện cũng đang được ưu đãi rất sâu với hình thức hỗ trợ 100% mức thu lệ phí trước bạ. Sau quy đổi, người tiêu dùng mua phiên bản Xforce GLX được giảm 60 triệu đồng, Xforce Luxury giảm 66 triệu đồng và Xforce Ultimate giảm 72 triệu đồng.

Các mức giảm giá của Xforce và Xpander hiện đang thuộc diện cao nhất từng phân khúc. Động thái giảm giá mạnh tay của Mitsubishi Việt Nam đối với hai mẫu xe “con cưng” của thương hiệu diễn ra trong bối cảnh bộ đôi này ngày càng tỏ ra đuối sức khi cạnh tranh với đối thủ mạnh.

Đơn cử với trường hợp Xpander. Mẫu xe MPV đô thị liên tiếp nhiều năm bán chạy nhất danh mục sản phẩm của Mitsubishi Việt Nam. Khi xét trong phân khúc xe đa dụng cỡ nhỏ, Mitsubishi Xpander cũng thường xuyên chiếm lĩnh vị thế xe bán chạy nhất, những thời điểm bị đối thủ Toyota Veloz Cross vượt mặt là không nhiều.

Số liệu từ Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, lũy kế 9 tháng năm 2026, Mitsubishi Xpander đạt tổng sản lượng bán hàng 10.496 chiếc, cao nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ. Tuy nhiên, vị thế của Xpander đang lung lay dữ dội khi Toyota Veloz Cross cũng đạt đến 7.152 chiếc.

Đáng chú ý là trong khi doanh số của Xpander sụt giảm đến 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái thì trái ngược, Toyota Veloz Cross lại đạt tỷ lệ tăng trưởng đến tăng đến 41,7%. Rõ ràng khi đối thủ tăng tốc nhanh mà Xpander lại lao dốc nặng đang cho thấy sức hấp dẫn của mẫu xe này ngày càng kém đi.

Trường hợp của Mitsubishi Xforce còn khó khăn hơn. Lũy kế 9 tháng năm 2026, Xforce chỉ tiêu thụ được 9.456 chiếc, bị đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Toyota Yaris Cross (đạt 12.646 chiếc) bỏ lại với khoảng cách rất xa, chưa kể đến mẫu xe đắt khách nhất phân khúc là VinFast VF 6 (đạt đến 30.420 chiếc).