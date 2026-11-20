Tuabin khí JAC

Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã trao gói thầu EPC, bao gồm thiết kế, mua sắm và thi công xây dựng công trình, cho liên danh Doosan Enerbility (Hàn Quốc) và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Trong khuôn khổ dự án, Mitsubishi Power đã ký hợp đồng với Doosan Enerbility để cung cấp hai tuabin khí nói trên.

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 3 được đặt tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, dự kiến hoàn thành vào năm 2030, góp phần bảo đảm nguồn điện ổn định và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng tại khu vực miền Nam Việt Nam.

Việc cung cấp thiết bị cho Ô Môn 3 tiếp nối hợp đồng Mitsubishi Power ký kết vào tháng 8/2025 về cung cấp hai tuabin khí M701JAC cho Nhà máy điện Ô Môn 4, cũng có công suất 1.155 MW. Như vậy, Mitsubishi Power sẽ cung cấp tổng cộng bốn tuabin khí cho hai dự án Ô Môn 3 và Ô Môn 4 thuộc Petrovietnam.

Hai dự án Ô Môn 3 và Ô Môn 4 thuộc Chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn, là dự án trọng điểm cấp quốc gia nhằm tăng cường an ninh năng lượng và hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam. Bên cạnh đó, sự tham gia của Mitsubishi Power tại Trung tâm Điện lực Ô Môn còn bao gồm hợp đồng được công bố vào tháng 11/2025 nhằm hỗ trợ dự án chuyển đổi nhiên liệu từ dầu sang khí tự nhiên tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1.

Ông Akihiro Ondo, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Mitsubishi Power Asia Pacific Pte. Ltd., cho biết doanh nghiệp vinh dự cung cấp công nghệ tuabin khí JAC cho dự án Ô Môn 3, tiếp nối những đóng góp tại Ô Môn 4. Với tổng cộng bốn tuabin được cung cấp cho hai nhà máy điện, Mitsubishi Power cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển năng lượng và kinh tế, đồng thời mong muốn hợp tác chặt chẽ với Petrovietnam và các đối tác để triển khai thành công dự án, góp phần mang đến độ tin cậy và hiệu suất chất lượng thế giới.

Dòng tuabin khí J-Series Air-Cooled (JAC) được đánh giá cao nhờ hiệu suất và độ tin cậy đã được kiểm chứng, với hiệu suất chu trình hỗn hợp trên 64% và hơn 3,7 triệu giờ vận hành trên toàn cầu.