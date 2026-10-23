Mitsubishi Pajero thế hệ mới mở bán tại Thái Lan, giá từ 1,15 tỷ đồng

Thái Lan là thị trường đầu tiên mở bán và bàn giao Mitsubishi Pajero thế hệ mới, dù được giới thiệu lần đầu tại Nhật Bản. Xe có ba phiên bản: GLS 2WD giá 1.499.000 baht, GSR 2WD giá 1.699.000 baht và Super Exceed 4WD giá 1.999.000 baht, tương đương khoảng 1,15-1,54 tỷ đồng. Với kết cấu khung gầm rời, xe thuộc nhóm PPV tại Thái Lan, cạnh tranh với Ford Everest Platinum, Toyota Fortuner GR Sport và GWM Tank 500.

Thái Lan là thị trường đầu tiên mở bán và bàn giao Mitsubishi Pajero thế hệ mới.

Pajero thế hệ mới sử dụng động cơ diesel 4 xi-lanh mã 4N16, dung tích 2.4L, kết hợp tăng áp biến thiên Wide-Range VGT, cho công suất 204 mã lực tại 3.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 480 Nm trong dải 1.750-2.500 vòng/phút. Động cơ đi cùng hộp số tự động 8 cấp có chế độ Sport và chức năng chuyển số tuần tự.

So với Pajero Sport trước đây, công suất tăng từ 184 lên 204 mã lực, mô-men xoắn từ 430 lên 480 Nm. Hệ truyền động cũng được tinh chỉnh so với Triton Athlete bằng bộ tăng áp khác biệt, két làm mát khí nạp bằng nước và hệ thống tuần hoàn khí thải Dual Loop EGR.

Pajero thế hệ mới sử dụng động cơ diesel 4 xi-lanh mã 4N16, dung tích 2.4L, kết hợp tăng áp biến thiên Wide-Range VGT.

Hai phiên bản GLS và GSR sử dụng hệ dẫn động cầu sau, trong khi bản Super Exceed được trang bị S-AWC phát triển từ Super Select 4WD-II. Hệ thống có bốn chế độ 2H, 4H, 4HLC và 4LLC, kết hợp hệ thống kiểm soát ổn định khi vào cua AYC, hỗ trợ xuống dốc HDC và bảy chế độ lái Eco, Normal, Gravel, Snow, Mud, Sand, Rock. Đáng chú ý, xe dành cho thị trường Thái Lan không yêu cầu bổ sung dung dịch xử lý khí thải AdBlue.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới có kích thước dài 4.920 mm, rộng 1.925 mm, cao 1.900-1.910 mm và chiều dài cơ sở 2.870 mm, bố trí ba hàng ghế với bảy chỗ ngồi. Khoảng sáng gầm đạt 219-228 mm tùy phiên bản, bán kính quay vòng 5,8 m. Các thông số địa hình gồm góc tới 30,4 độ, góc vượt đỉnh dốc 22,6 độ, góc thoát 25,8 độ và khả năng lội nước 800mm.

Hai phiên bản GLS và GSR sử dụng hệ dẫn động cầu sau, trong khi bản Super Exceed được trang bị S-AWC phát triển từ Super Select 4WD-II.

Dù là bản tiêu chuẩn, Pajero GLS 2WD đã có đèn LED, mâm hợp kim 18 inch, lốp 255/65 R18, gương chiếu hậu chỉnh gập điện, cảm biến gạt mưa tự động, bậc lên xuống, giá nóc và cốp điện hỗ trợ mở rảnh tay. Nội thất bọc da và da tổng hợp, kính cách âm hai lớp, điều hòa tự động với cửa gió trên trần cho hàng ghế sau. Hai ghế trước chỉnh điện tám hướng; hàng ghế thứ hai trượt 150 mm, gập 60:40, còn hàng ghế thứ ba gập 50:50 để mở rộng khoang hành lý.

Bảng táp-lô của GLS gồm màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí cảm ứng cùng kích thước. Xe hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, cổng USB-C và hệ thống âm thanh 6 loa. Các công nghệ an toàn gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo va chạm phía trước, phanh giảm thiểu va chạm, cảnh báo lệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang trước và sau, camera 360 độ tích hợp phát hiện vật thể chuyển động cùng bảy túi khí.

Khoang nội thất của Mitsubishi Pajero thế hệ mới.

Phiên bản GSR 2WD được nâng cấp mâm 20 inch hai tông màu, lốp 255/55 R20 và đèn LED thích ứng với hiệu ứng ánh sáng động ở đầu, đuôi xe. Trang bị tiện nghi gồm điều hòa tự động hai vùng, lọc không khí Nanoe-X, gương chiếu hậu chống chói tự động và chức năng nhớ vị trí ghế, vô-lăng, gương ngoại thất. Ghế trước có đỡ lưng chỉnh điện, bệ tỳ tay trung tâm tích hợp ngăn làm mát và hệ thống âm thanh Yamaha Dynamic Sound Ultimate 12 loa.

Ở bản Super Exceed 4WD cao cấp nhất, ngoại thất có lưới tản nhiệt dạng tổ ong, chi tiết trang trí tối màu, cản trước/sau thiết kế riêng và tấm bảo vệ gầm phía trước. Cabin phối màu đen và nâu Camel, ghế da bán aniline có thông gió ở hai ghế trước, cửa sổ trời toàn cảnh điều khiển điện cùng gương chiếu hậu kỹ thuật số. Xe còn có gói hỗ trợ lái MI-PILOT, phanh tự động khi lùi, hỗ trợ giữ làn, nhận diện biển báo giao thông, kiểm soát ổn định khi vào cua AYC và hỗ trợ đổ đèo.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới được trang bị loạt công nghệ an toàn thông minh.

Mitsubishi cung cấp Pajero thế hệ mới với năm màu ngoại thất gồm đồng ánh kim Armor Copper, xanh Phantom Blue, trắng White Diamond, xám Graphite Grey Metallic và đen Jet Black Mica. Hai màu đồng và xanh là lựa chọn mới; bản Super Exceed có thêm tùy chọn nóc đen tương phản. Nội thất có hai cách phối màu đen hoặc đen kết hợp nâu Camel, tùy phiên bản.

Tại Thái Lan, Mitsubishi Pajero thế hệ mới được bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, miễn phí nhân công bảo dưỡng định kỳ trong 5 năm hoặc 100.000 km. Khách hàng còn được tặng một năm bảo hiểm vật chất Diamond Protection, dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp 24/7 cùng quyền sử dụng ứng dụng M-DRIVE để theo dõi thông tin xe. Hiện Mitsubishi chưa công bố kế hoạch phân phối mẫu SUV này tại Việt Nam.