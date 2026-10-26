Mitsubishi Pajero 2027 ra mắt tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Paultan đưa tin, Mitsubishi Pajero 2027 đã chính thức mở bán tại Thái Lan, nơi mẫu xe này được lắp ráp. Xe được bán ra với ba phiên bản gồm GLS, GSR và Super Exceed cao cấp nhất, có giá từ 1,499 - 1,999 triệu baht (từ 1,05 – 1,4 tỷ đồng).

Mitsubishi Pajero Sport bản Super Exceed cao cấp nhất tại Thái Lan có giá bán quy đổi khoảng 1,4 tỷ đồng. Ảnh: Paultan

Thái Lan là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á đón nhận mẫu xe này. Thời gian tới, mẫu xe cũng sẽ dự kiến ra mắt tại thị trường Việt Nam. Với giá bán kể trên, phân khúc cạnh tranh của Pajero 2027 sẽ là Toyota Fortuner và Ford Everest.

Tại Thái Lan, Pajero 2027 sẽ chỉ có phiên bản 7 chỗ ngồi thay vì có cả bản 5 chỗ như thị trường Úc. Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm Triton, được trang bị động cơ máy dầu tăng áp VGT 2.4L 4N16 thế hệ 2, sản sinh công suất 204 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp có lẫy chuyển số sau vô-lăng. Hệ thống treo trước tay đòn đôi, treo sau 5 điểm liên kết và vi sai chống trượt.

Trang bị tiêu chuẩn bao gồm hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng LED, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu gập điện, thanh giá đèo hàng trên mái, cốp điện rảnh tay (đá cốp), kính cách âm, chìa khóa thông minh khởi động nút bấm, ghế trước chỉnh điện 8 hướng, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc không dây, cảm biến áp suất lốp (TPMS), bọc da nội thất và phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold.

Về trang bị an toàn, tất cả các phiên bản đều sở hữu 7 túi khí và gói công nghệ an toàn chủ động ADAS bao gồm phanh khẩn cấp tự động, ga tự động thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước/phía sau, cùng các tính năng giữ làn cơ bản.

Bản cao cấp nhất sở hữu hệ thống lái bán tự động. Ảnh: Paultan

Riêng phiên bản Super Exceed sở hữu thêm hệ thống lái bán tự động MiPilot cấp độ 2, hỗ trợ phanh khi có phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ giữ làn đường và nhận diện biển báo giao thông.

Biến thể tầm trung GSR bổ sung thêm đèn pha LED thích ứng, dải đèn chào mừng, nhớ vị trí cho gương chiếu hậu, ghế ngồi và vô-lăng, đệm lưng cho ghế trước, gương chiếu hậu trong chống chói tự động, bệ tì tay trung tâm tích hợp hộc làm mát, hệ thống 12 loa Yamaha (thay vì 6 loa không thương hiệu trên bản tiêu chuẩn), đèn trang trí nội thất và bộ mâm hợp kim 20 inch đi kèm lốp 255/55 (thay vì mâm 18 inch lốp 255/65 R18 trên bản tiêu chuẩn).

Cuối cùng, phiên bản Super Exceed mang đến hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tích hợp công nghệ kiểm soát 4 bánh toàn diện (S-AWC), hệ thống kiểm soát góc quay gầm xe chủ động (AYC), hỗ trợ đổ đèo và khóa vi sai cầu sau.

Không gian nội thất Mitsubishi Pajero bản cao cấp nhất. Ảnh: Paultan

Không gian bản cao nhất cũng sử dụng nội thất phối màu nâu/đen (thay vì chỉ thuần màu đen). Nội thất cũng hiện đại hơn khi có gương chiếu hậu kỹ thuật số, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế bọc da cao cấp Semi-Aniline có tính năng làm mát, hai màn hình đôi 14,3 inch (thay cho màn hình 12,3 inch), gói dịch vụ kết nối Mitsubishi Connect và đèn chiếu logo Pajero xuống mặt đất.

Phiên bản Super Exceed cũng sở hữu ngoại thất khác biệt so với các bản thấp hơn khi có lưới tản nhiệt dạng tổ ong thay cho các nan ngang, cùng ốp gầm và các chi tiết trang trí cản trước/ sau. Đây cũng là phiên bản duy nhất sở hữu phần mái sơn màu đen.

Về hệ thống điều hòa, chiếc xe có thiết kế khá độc đáo. Dù bản GLS tiêu chuẩn sở hữu thiết lập 2 vùng, nhưng lại được chia thành 1 vùng tự động phía trước và 1 vùng độc lập phía sau. Trong khi đó, các bản GSR và Super Exceed được trang bị hệ thống điều hòa 3 vùng (2 vùng tự động phía trước và 1 vùng phía sau).