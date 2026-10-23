Mitsubishi Pajero 2027 ra mắt tại Đông Nam Á, giá hơn 1,1 tỷ đồng

Thái Lan là thị trường đầu tiên mở bán Mitsubishi Pajero 2027, đồng thời là nơi sản xuất mẫu SUV này. Giá bán tại đây lần lượt là 1,499 triệu Baht (tương đương 1,148 tỷ đồng) cho phiên bản GLS. Phiên bản GSR có giá 1,699 triệu Baht (1,302 tỷ đồng). Nếu muốn tậu phiên bản Super Exceed, khách hàng cần chi ra 1,999 triệu Baht (tỷ đồng).

Mitsubishi Pajero 2027.

Tuy nhiên, khác với thị trường Australia dự kiến có cả cấu hình 5 chỗ và 7 chỗ, Mitsubishi Pajero 2027 tại Thái Lan chỉ được phân phối với cấu hình 7 chỗ ngồi, hướng đến nhóm khách hàng gia đình và những người cần một mẫu SUV đa dụng có không gian rộng rãi.

Cả ba phiên bản Mitsubishi Pajero 2027 đều sử dụng động cơ diesel tăng áp VGT 2.4L, mã 4N16 Gen 2, cho công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp có lẫy chuyển số, trong khi hệ thống khung gầm sử dụng hệ thống treo trước tay đòn kép và hệ thống treo sau 5 liên kết. SUV này cũng được trang bị bộ vi sai hạn chế trượt, trong khi hệ dẫn động và các công nghệ kiểm soát lực kéo có sự khác biệt tùy theo cấp trang bị.

Pajero 2027 được trang bị hệ thống đèn LED, cần gạt mưa tự động, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, giá nóc cùng cửa hậu đóng mở điện rảnh tay. Xe còn có kính cách âm, hệ thống khóa và khởi động không cần chìa khóa, ghế trước chỉnh điện 8 hướng, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS và nội thất bọc da.

Phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh tự động cũng là trang bị tiêu chuẩn, hỗ trợ người lái khi dừng xe trong điều kiện giao thông đông đúc. Hệ thống điều hòa trên các phiên bản có cách bố trí khác nhau. Cụ thể, phiên bản GLS sử dụng điều hòa 2 vùng, gồm một vùng tự động phía trước và một vùng phía sau, trong khi hai phiên bản GSR và Super Exceed được nâng cấp lên điều hòa 3 vùng, cho phép điều chỉnh độc lập hai vùng phía trước và một vùng phía sau.

Cả ba phiên bản đều có 7 túi khí và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Các tính năng đáng chú ý gồm phanh khẩn cấp tự động AEB, kiểm soát hành trình thích ứng ACC, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và phía sau cùng các chức năng hỗ trợ giữ làn đường cơ bản. Riêng phiên bản Super Exceed được trang bị hệ thống hỗ trợ lái bán tự động MiPilot cấp độ 2, bổ sung khả năng hỗ trợ giữ làn đường nâng cao, phanh khi phát hiện phương tiện cắt ngang phía sau và nhận diện biển báo giao thông.

Phiên bản GSR nằm giữa trong danh mục sản phẩm, được nâng cấp đáng kể về tiện nghi và ngoại thất so với GLS. Xe có đèn pha LED thích ứng, hệ thống đèn Dynamic Flow Light tạo hiệu ứng ánh sáng quét khi khóa hoặc mở khóa, chức năng ghi nhớ vị trí gương chiếu hậu, ghế ngồi và vô-lăng chỉnh điện.

Ngoài ra, GSR còn có hỗ trợ thắt lưng cho ghế trước, gương chiếu hậu chống chói tự động, hộp tựa tay trung tâm tích hợp chức năng làm mát và hệ thống âm thanh Yamaha 12 loa, thay cho cấu hình 6 loa trên bản tiêu chuẩn. Hệ thống đèn chiếu sáng nội thất cũng được bổ sung, trong khi bộ mâm hợp kim 20 inch đi kèm lốp 255/55 thay thế bộ mâm 18 inch sử dụng lốp 255/65 R18 trên GLS.

Ở vị trí cao nhất, Mitsubishi Pajero 2027 Super Exceed sở hữu nhiều trang bị khác biệt, đặc biệt ở khả năng vận hành và hệ thống hỗ trợ lái. Phiên bản này được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, kết hợp hệ thống kiểm soát ổn định và phân bổ lực kéo Super-All Wheel Control (S-AWC), công nghệ kiểm soát mô-men xoắn chủ động Active Yaw Control (AYC), hỗ trợ đổ đèo và khóa vi sai cầu sau.

Những trang bị này hướng đến việc cải thiện độ ổn định và khả năng kiểm soát xe trên nhiều điều kiện mặt đường. Ngoại thất Super Exceed cũng được phân biệt bằng lưới tản nhiệt dạng tổ ong thay cho các thanh ngang trên phiên bản thấp hơn, cùng tấm chắn gầm và các chi tiết trang trí riêng ở cản trước, cản sau. Đây cũng là phiên bản duy nhất có mui xe sơn đen tương phản, dù chi tiết này sẽ khó nhận thấy khi khách hàng chọn màu ngoại thất đen kim cương.

Khoang cabin của Mitsubishi Pajero Super Exceed được nâng cấp với cách phối màu be và đen, gương chiếu hậu kỹ thuật số, cửa sổ trời toàn cảnh và ghế bọc da cao cấp semi-aniline tích hợp chức năng thông gió. Xe còn sở hữu hai màn hình kích thước 14,3 inch, lớn hơn màn hình 12,3 inch trên các phiên bản thấp hơn, cùng dịch vụ kết nối Mitsubishi Connect và hệ thống đèn chiếu logo Pajero xuống mặt đất khi mở cửa.

Mitsubishi Pajero 2027 có nhiều lựa chọn màu ngoại thất tùy theo phiên bản. GLS được cung cấp các màu trắng kim cương, xám than chì và bạc lưỡi dao. Phiên bản GSR có các màu trắng kim cương, xám than chì và xanh bóng ma. Với phiên bản Super Exceed, khách hàng có thêm các lựa chọn đen kim cương và đồng giáp bên cạnh trắng kim cương, xám than chì và xanh bóng ma.