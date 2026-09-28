Mitsubishi Pajero 2027 hơn 1,2 tỷ đồng tại Thái Lan, sắp bán tại Việt Nam

Mitsubishi sẽ chính thức giới thiệu và công bố giá bán của Pajero thế hệ thứ 5 tại Thái Lan vào ngày 19/10/2026. Đây cũng là thị trường đầu tiên trên thế giới sản xuất, bán và bàn giao mẫu SUV này.Pajero mới được định vị cao hơn Pajero Sport và thuộc nhóm Cross-Country SUV sử dụng khung gầm Ladder Frame.

Mitsubishi Pajero 2027 mới sở hữu chiều dài 4.920 mm, rộng 1.925 mm, cao tối đa 1.910 mm và chiều dài cơ sở 2.870 mm. Khoảng sáng gầm đạt 230 mm, góc tiếp cận 30,4 độ, góc vượt đỉnh dốc 22,6 độ và góc thoát 25,8 độ.

Về kích thước, Mitsubishi Pajero thế hệ mới có chiều dài tương đương Toyota Land Cruiser 250, nhưng nhỏ hơn Land Cruiser 300 và Nissan Patrol. So với nhóm SUV/PPV như Pajero Sport hay Fortuner, mẫu xe mới của Mitsubishi có kích thước lớn hơn đáng kể.

Pajero mới được Mitsubishi đầu tư khá nhiều cho khoang nội thất. Bản cao cấp Super Exceed có cụm màn hình kép Monolithic Dual Display, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 12,3 inch, hệ thống âm thanh Yamaha Dynamic Sound Ultimate 12 loa, ghế bọc da Semi-Aniline, cửa sổ trời Panorama và gương chiếu hậu kỹ thuật số.

Về an toàn, xe được trang bị loạt tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng ACC, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang và camera quan sát 360 độ. Riêng bản Super Exceed có thêm MI-PILOT, phanh tự động khi lùi và nhận diện biển báo giao thông.

Pajero thế hệ mới sử dụng động cơ diesel 4 xi-lanh 2.4L mã 4N16, trang bị tăng áp biến thiên Wide-Range Single VGT. Động cơ cho công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. So với Triton, động cơ trên Pajero có mô-men xoắn cao hơn và đi cùng hộp số 8 cấp thay vì 6 cấp.

Mitsubishi cũng đã thay đổi nhiều chi tiết bên trong động cơ, sử dụng bộ tăng áp khác và hiệu chỉnh lại hệ thống.Một điểm đáng chú ý là Pajero phiên bản Thái Lan không cần bổ sung AdBlue, trong khi mức phát thải CO2 và NOx đáp ứng tiêu chuẩn.

Nếu các phiên bản GLS và GSR sử dụng hệ dẫn động 2WD, bản cao cấp Super Exceed được trang bị S-AWC (Super All Wheel Control), kết hợp hệ thống Super Select 4WD-II. Hệ thống này cung cấp 4 chế độ dẫn động gồm 2H, 4H, 4HLC và 4LLC. Trong đó, chế độ 4LLC sử dụng tỷ số truyền thấp, phục vụ khả năng vận hành trên những địa hình khó.

Ngoài ra, Pajero Super Exceed còn có 7 chế độ lái gồm Eco, Normal, Gravel, Snow, Mud, Sand và Rock. Một trong những yếu tố đáng chú ý của Pajero mới là mức giá dự kiến khoảng 1,6-1,9 triệu baht (tương đương 1,23-1,46 tỷ đồng) tại Thái Lan, với 3 phiên bản gồm GLS 2WD, GSR 2WD và Super Exceed 4WD.

Tại Thái Lan, mẫu xe có thể cạnh tranh với Ford Everest Platinum, Toyota Fortuner GR Sport hay GWM Tank 500, trong khi Toyota Land Cruiser 250, Land Cruiser 300 và Nissan Patrol là những đối thủ tham chiếu ở tầm cao hơn. Nhìn vào mức giá bán, đây sẽ là một trong những yếu tố đáng chú ý khi Pajero mới bước vào cuộc cạnh tranh SUV 3 hàng ghế tại thị trường Thái Lan.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero 2027 mới.