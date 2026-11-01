Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero 2027 mới. Mitsubishi đã công bố giá bán và thông số kỹ thuật của Pajero thế hệ mới tại thị trường Nhật Bản vào ngày 29/10. Hãng cho biết đã nhận được 5.500 đơn đặt hàng dành cho mẫu SUV địa hình bảy chỗ được sản xuất tại Thái Lan. Con số này vượt kỳ vọng ban đầu của Chủ tịch Mitsubishi, ông Keisuke Kishiura, vốn đặt mục tiêu 4.000 đơn hàng tại thị trường nội địa. Kết quả cũng giúp Pajero tiến gần hơn đến mục tiêu doanh số toàn cầu 10.000 xe tính đến hết tháng 3 năm sau.

Mitsubishi Pajero 2027 gây sốt, 80% khách mua đến từ các hãng xe đối thủ. Mitsubishi Pajero mới sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.4L, dự kiến chính thức mở bán tại Nhật Bản từ ngày 17/12 và tại Australia vào tháng tới. Mẫu xe hiện đã được phân phối tại Thái Lan, nơi Mitsubishi ghi nhận khoảng 1.500 đơn đặt hàng. Hãng đặt mục tiêu bán 3.000 xe tại mỗi thị trường Nhật Bản, Australia và Thái Lan tính đến hết tháng 3. Mitsubishi Motors hiện chưa công bố kế hoạch đưa Pajero trở lại Mỹ, nơi mẫu SUV này từng được phân phối với tên gọi Montero trước khi bị ngừng bán sau phiên bản năm 2006. Tuy nhiên, ông Kishiura cho biết Mitsubishi đang đánh giá khả năng mở rộng sang các thị trường khác, đồng thời lên kế hoạch phát triển thêm những tùy chọn hệ truyền động ngoài động cơ diesel. Việc chỉ sử dụng động cơ diesel có thể khiến Pajero gặp khó khăn nếu quay trở lại thị trường Mỹ.

Mitsubishi Pajero mới sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.4L, dự kiến chính thức mở bán tại Nhật Bản từ ngày 17/12 và tại Australia vào tháng tới. Tại sự kiện ra mắt toàn cầu hồi tháng 9, Mitsubishi cho biết dự kiến đưa Pajero đến khoảng 100 quốc gia trong năm tài chính tiếp theo, bắt đầu từ ngày 1/4. Trong một số tài liệu giới thiệu trước đó, hãng cũng sử dụng tên Montero trong ngoặc đơn, gợi nhắc tên gọi từng được dùng tại Mỹ. Ông Kishiura nhận định nhu cầu đối với các dòng xe cỡ lớn hiện đang ở mức cao. Vì vậy, Mitsubishi tiếp tục hoàn thiện công nghệ dẫn động bốn bánh đặc trưng để phát triển Pajero mới, tận dụng thế mạnh lâu năm của hãng trong lĩnh vực xe địa hình. Tại Nhật Bản, Mitsubishi Pajero thế hệ mới có giá từ 6.193.000 yen (39.212 USD) đến 7.950.800 yen (50.342 USD), đã bao gồm thuế. Mức giá khởi điểm của Pajero cao hơn đôi chút so với Toyota Land Cruiser 250, hiện có giá từ 5.779.800 yen (36.596 USD), đồng thời tương đương phiên bản tiêu chuẩn của Land Cruiser 300, có giá 6.300.000 yen (39.890 USD).

Tại Nhật Bản, Mitsubishi Pajero thế hệ mới có giá từ 6.193.000 yen (39.212 USD) đến 7.950.800 yen (50.342 USD), đã bao gồm thuế. Tuy nhiên, các phiên bản bán chạy của Land Cruiser 300 có giá cao hơn đáng kể, khởi điểm từ 8.750.500 yen (55.406 USD) và lên tới 10.200.300 yen (64.586 USD) đối với phiên bản hybrid GR Sport cao cấp nhất. Tại Mỹ, Toyota chỉ phân phối Land Cruiser 250 dưới tên gọi Land Cruiser, với giá từ 58.180 USD, chưa bao gồm phí vận chuyển và xử lý 1.595 USD. Phiên bản cao hơn có giá 64.255 USD. Bằng việc định giá thấp hơn nhiều phiên bản Land Cruiser 300 nhưng vẫn cung cấp trang bị cao cấp và khả năng vận hành địa hình, Mitsubishi kỳ vọng Pajero sẽ góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu và phục hồi doanh số toàn cầu.

Theo ông Ryuya Kimura, Phó quản lý chiến lược sản phẩm nội địa của Mitsubishi, khoảng 70% đơn đặt hàng tại Nhật Bản dành cho các phiên bản trang bị cao cấp. Đáng chú ý, khoảng 80% đơn đặt hàng Pajero tại Nhật Bản đến từ khách hàng của các thương hiệu khác. Trong đó có cả những người từng sở hữu Pajero nhưng chuyển sang hãng xe khác sau khi Mitsubishi ngừng sản xuất mẫu SUV này vào năm 2020. Theo ông Ryuya Kimura, Phó quản lý chiến lược sản phẩm nội địa của Mitsubishi, khoảng 70% đơn đặt hàng tại Nhật Bản dành cho các phiên bản trang bị cao cấp. Ông cho biết nhiều khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe cao cấp hơn, trong đó tỷ lệ lớn chuyển từ các dòng SUV và minivan hạng sang của những nhà sản xuất khác. Mitsubishi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.

, Mitsubishi Pajero thế hệ mới sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.4L, sản sinh công suất tối đa 150 kW (201 mã lực), kết hợp hộp số tự động 8 cấp mới. Về khả năng vận hành, Mitsubishi Pajero thế hệ mới sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.4L, sản sinh công suất tối đa 150 kW (201 mã lực), kết hợp hộp số tự động 8 cấp mới. Trong khi đó, Toyota Land Cruiser 300 sử dụng động cơ diesel 3.3L có công suất 303 mã lực, còn phiên bản hybrid 3.5L đạt 402 mã lực. Như vậy, xét riêng về công suất, Pajero mới thấp hơn đáng kể so với Land Cruiser 300. Tuy nhiên, Mitsubishi hướng đến khai thác thế mạnh về công nghệ dẫn động bốn bánh và khả năng vượt địa hình của dòng xe này. Pajero thế hệ thứ năm cũng có kích thước lớn hơn thế hệ tiền nhiệm ở mọi chiều, bao gồm chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều dài cơ sở và khoảng cách giữa hai bánh trên cùng trục. Không gian nội thất vì thế cũng rộng rãi hơn. Công suất 201 mã lực của Pajero mới cũng cao hơn mức 187 mã lực trên phiên bản tiền nhiệm sử dụng động cơ 3.7L. Kể từ khi Pajero ra đời vào đầu những năm 1980, Mitsubishi cho biết đã sản xuất khoảng 3,25 triệu xe, phân phối tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để so sánh, dòng Toyota Land Cruiser đã đạt doanh số cộng dồn hơn 10 triệu xe kể từ khi xuất hiện vào năm 1951. Mitsubishi đang tìm cách khai thác di sản của Pajero trong lĩnh vực xe địa hình và đua rally, đồng thời phát triển một mẫu bán tải mới dành cho thị trường Mỹ dựa trên sản phẩm của đối tác Nissan. Hãng xe Nhật Bản cần mở rộng doanh số tại các thị trường khác trong bối cảnh phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các thương hiệu Trung Quốc tại Đông Nam Á, khu vực vốn là thị trường trọng điểm của Mitsubishi. Trong quý đầu tiên của năm tài chính kết thúc ngày 30/6, doanh số toàn cầu của Mitsubishi giảm 8%, còn 179.000 xe. Lượng xe bàn giao giảm tại tất cả các thị trường lớn, ngoại trừ Nhật Bản. Trước đó, doanh số toàn cầu của hãng trong năm tài chính liền kề cũng giảm 5%, xuống còn 797.000 xe. Mitsubishi từng giới thiệu Pajero thế hệ thứ tư vào năm 2006, trước khi chính thức ngừng sản xuất dòng SUV này vào năm 2020 và đóng cửa nhà máy lắp ráp tại Sakahogi, Nhật Bản, một năm sau đó. Sự trở lại của Pajero thế hệ thứ năm vì vậy không chỉ đánh dấu việc hồi sinh một dòng SUV địa hình nổi tiếng, mà còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược nâng cao hình ảnh thương hiệu và thu hút khách hàng mới của Mitsubishi.