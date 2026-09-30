Mitsubishi Outlander thế hệ mới có thể dùng tới 4 mô-tơ điện, ra mắt 2 năm tới

Mẫu xe SUV bán chạy tại Mỹ đang rục rịch có kế hoạch mới - phát triển thế thệ thứ năm với công nghệ dẫn động 4 mô tơ điện, khác biệt hoàn toàn với đa phần các đối thủ xe hybrid hiện tại.

Mitsubishi Outlander thế hệ hiện tại đã xuất hiện từ năm 2021 và trải qua một số đợt nâng cấp trong những năm gần đây. Theo Carscoops dẫn các nguồn tin từ Nhật Bản, hãng xe Nhật Bản được cho là đã bắt đầu chuẩn bị cho thế hệ thứ năm của mẫu SUV này, với thời điểm ra mắt dự kiến vào năm 2028.

Mitsubishi Elevance Concept là nguyên mẫu của Mitsubishi Outlander thế hệ thứ năm.

Outlander thế hệ tiếp theo có thể nhận những thay đổi lớn cả về thiết kế lẫn công nghệ, đặc biệt đối với phiên bản plug-in hybrid (PHEV). Một trong những nguồn cảm hứng cho mẫu xe mới là Mitsubishi Elevance Concept, đã được giới thiệu tháng 10 năm ngoái tại Triển lãm Ô tô Nhật Bản. Mẫu SUV ý tưởng này mang nhiều đường nét đặc trưng của Mitsubishi nhưng được thể hiện theo phong cách hiện đại và tương lai hơn.

Phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn được bố trí theo chiều dọc ở hai bên, kết hợp khu vực lưới tản nhiệt đồng màu thân xe. Phía sau sử dụng dải đèn LED kéo dài theo chiều ngang, trong khi cụm đèn hai bên vươn lên khu vực cột D.

Dĩ nhiên, nhiều chi tiết mang tính trình diễn trên Elevance Concept khó có khả năng được giữ nguyên khi đưa vào sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, mẫu concept này có thể hé lộ hướng thiết kế và đặc biệt là công nghệ mà Mitsubishi đang nghiên cứu cho thế hệ Outlander tiếp theo.

Phía sau sử dụng dải đèn LED kéo dài theo chiều ngang, trong khi cụm đèn hai bên vươn lên khu vực cột D. Ảnh nguyên mẫu Mitsubishi Elevance Concept.

Thay đổi đáng chú ý hơn cả được dự báo nằm bên dưới thân xe.

Outlander PHEV hiện tại sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 2.4L kết hợp với hai mô-tơ điện, một ở cầu trước và một ở cầu sau, tổng công suất 297 mã lực và mô-men xoắn 332 450 Nm, phạm vi lái thuần điện lên đến 106 km. Hệ thống này tạo nên cấu hình dẫn động bốn bánh điện hóa và hoạt động cùng công nghệ kiểm soát Super All-Wheel Control (S-AWC) của Mitsubishi.

Ở thế hệ thứ năm, Mitsubishi được cho là có thể tiến thêm một bước khi tăng số lượng mô-tơ điện từ hai lên bốn, như mẫu ý tưởng Elevance Concept. Theo giới thiệu của nhà sản xuất, mẫu xe ý tưởng sử dụng hệ thống PHEV với bốn mô-tơ điện, gồm hai mô-tơ đặt ở bánh trước và hai mô-tơ đảm nhiệm cầu sau.

Mitsubishi Elevance Concept.

Với các mô-tơ có khả năng điều khiển lực dẫn động riêng biệt, hệ thống điện tử có thể phân phối mô-men xoắn chính xác hơn tới từng bánh xe. Khi xe tăng tốc, vào cua hoặc di chuyển trên bề mặt có độ bám khác nhau, lượng mô-men truyền đến mỗi bánh có thể được điều chỉnh gần như tức thời. Do đó, hệ thống mới được kỳ vọng giúp xe vận hành ổn định và linh hoạt hơn nhờ khả năng phân phối lực dẫn động chính xác tới từng bánh. Đây có thể trở thành nền tảng cho thế hệ tiếp theo của hệ thống S-AWC, công nghệ vốn là một trong những đặc trưng của Mitsubishi.

Cấu hình nhiều mô-tơ điều khiển độc lập hiện vẫn chưa phổ biến trên những mẫu SUV hybrid và PHEV phổ thông. Giải pháp nhiều mô-tơ với khả năng kiểm soát lực kéo riêng biệt tại từng bánh đang được một số nhà sản xuất ứng dụng hoặc nghiên cứu cho xe điện hiệu năng cao và SUV off-road điện hóa cao cấp.

Nếu được thương mại hóa trên Outlander thế hệ thứ năm, công nghệ này vì thế có thể giúp mẫu SUV Mitsubishi tạo ra khác biệt về khả năng kiểm soát lực kéo và vận hành thay vì chỉ chạy đua về công suất.

Tuy nhiên, Mitsubishi hiện chưa xác nhận chính thức các thông tin trên.

Mitsubishi Outlander thế hệ thứ tư hiện đang được bán tại nhiều thị trường quốc tế.

Theo ghi nhận của VietNamNet, khác với thị trường Mỹ, Mitsubishi Outlander tại Việt Nam lại có số phận không mấy sáng sủa. Mẫu xe thế hệ thứ ba sử dụng động cơ xăng, từng được lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, mẫu xe ngày càng hụt hơi trong phân khúc C-SUV khi các đối thủ liên tục có các thế hệ hoặc bản nâng cấp mới. Trong khi đó, Mitsubishi lại có Xforce và Xpander hút phần lớn sức mua trong chính dải sản phẩm của hãng.

Khi trở lại thị trường cuối năm nay, mẫu xe Mitsubishi Outlander thế hệ thứ tư sử dụng hệ truyền động mild-hybrid tiếp tục cạnh tranh với Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Ford Territory và Subaru Forester.

Theo Carscoops/Mitsubishi Motors

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