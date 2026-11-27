Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) vừa xác nhận sẽ tổ chức sự kiện ra mắt Mitsubishi Outlander thế hệ mới tại TP.HCM vào ngày 11/12. Thông tin này đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình đưa mẫu SUV cỡ C trở lại thị trường sau khi hãng ngừng phân phối phiên bản cũ vào cuối năm 2025. Trước đó, những lô xe đầu tiên đã xuất hiện tại cảng Việt Nam hồi đầu tháng 11, thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới sẽ ra mắt tại TP.HCM vào ngày 11/12.

Ra đời từ năm 2001 và trải qua 5 thế hệ phát triển, Outlander là một trong những dòng SUV chủ lực của thương hiệu Nhật Bản. Ở phiên bản mới, xe tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield quen thuộc, song ngoại hình được điều chỉnh theo hướng mạnh mẽ, bề thế hơn.

Một trong những điểm đáng chú ý của Mitsubishi Outlander thế hệ mới là cấu hình ba hàng ghế, tạo lợi thế về tính đa dụng khi đặt cạnh nhiều mẫu C-SUV đang bán tại Việt Nam như Mazda CX-5, Ford Territory hay Hyundai Tucson. Hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng nhằm tăng dung tích khoang hành lý khi cần thiết. Dù vậy, không gian ở hàng ghế cuối được một số trang thông tin nước ngoài đánh giá là khá hạn chế, phù hợp với trẻ em hơn người trưởng thành.

Về vận hành, MMV tiết lộ phiên bản Outlander dành cho thị trường Việt Nam sẽ sử dụng động cơ tăng áp dung tích 1.5L, kết hợp hệ thống hybrid nhẹ (MHEV). Cấu hình này cho công suất khoảng 174 mã lực, hứa hẹn mang đến khả năng vận hành đáng chú ý trong phân khúc.

Bên cạnh hệ truyền động, Mitsubishi Outlander thế hệ mới còn sở hữu hệ thống kiểm soát dẫn động bốn bánh Super All-Wheel Control (S-AWC). Đây là trang bị tạo nên sự khác biệt cho mẫu xe Nhật Bản, bởi phần lớn đối thủ trong phân khúc C-SUV hiện nay chủ yếu sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Với hệ thống S-AWC, Outlander có thêm lợi thế về khả năng kiểm soát lực kéo và độ ổn định khi di chuyển trên những điều kiện mặt đường khác nhau.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới được nhập khẩu về nước từ Nhật Bản.

Tuy nhiên, sự trở lại của Outlander diễn ra trong bối cảnh phân khúc SUV cỡ C đã thay đổi đáng kể so với thời điểm mẫu xe này còn được phân phối. Trước khi rút khỏi thị trường vào cuối năm 2025, Outlander có giá niêm yết 825-950 triệu đồng. Mức giá này cùng thiết kế đã lâu chưa được làm mới và trang bị dần mất lợi thế khiến mẫu xe ngày càng khó duy trì sức hút trước các đối thủ liên tục nâng cấp.

Kết quả kinh doanh cũng cho thấy áp lực mà Outlander từng phải đối mặt. Trong 10 tháng đầu năm 2025, mẫu xe chỉ đạt doanh số 362 chiếc. Con số khá khiêm tốn này cho thấy lợi thế về cấu hình 5+2 chỗ ngồi, khả năng cách âm, vận hành ổn định và chi phí bảo dưỡng hợp lý chưa đủ để giúp Outlander duy trì vị thế trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.

Ở lần tái xuất, mẫu SUV của Mitsubishi sẽ phải đối đầu với hàng loạt cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson, Honda CR-V, Kia Sportage và Subaru Forester. Trong đó, Mazda CX-5 tiếp tục là đối thủ đáng gờm nhờ giá khởi điểm từ 699 triệu đồng cùng các chương trình giảm giá thường xuyên tại đại lý. Những mẫu xe còn lại cũng liên tục được cập nhật sản phẩm, điều chỉnh giá bán và bổ sung ưu đãi để giữ sức cạnh tranh.

Khoang nội thất hiện đại của Mitsubishi Outlander thế hệ mới.

Không chỉ chịu sức ép từ các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ, phân khúc C-SUV còn chứng kiến sự hiện diện ngày càng rõ nét của các hãng xe Trung Quốc. Lợi thế về hàm lượng công nghệ, danh sách trang bị và chính sách giá đang khiến cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt hơn, buộc những mẫu xe lâu năm phải có chiến lược sản phẩm và định giá phù hợp nếu muốn thu hút khách hàng.

Đáng chú ý, Outlander còn phải giải quyết bài toán cạnh tranh ngay trong danh mục sản phẩm của Mitsubishi. Hiện tại, Destinator đã gia nhập thị trường Việt Nam với cấu hình 7 chỗ, giá bán 780-855 triệu đồng. Dù mới xuất hiện, mẫu xe này đã nhiều lần góp mặt trong top 10 ô tô sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường.

Sự tương đồng về định hướng phục vụ khách hàng gia đình khiến hai mẫu SUV có nguy cơ tiếp cận cùng một nhóm người mua. Vì vậy, Mitsubishi cần xác định rõ vị trí của Outlander trong danh mục sản phẩm, đặc biệt về trang bị, khả năng vận hành và mức giá, nhằm tạo ra khác biệt so với Destinator thay vì để hai mẫu xe cạnh tranh trực tiếp với nhau.

Hiện MMV chưa công bố giá bán chính thức của Outlander thế hệ mới. Việc chuyển từ lắp ráp trong nước sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản cũng đặt ra khả năng giá xe sẽ chịu áp lực so với phiên bản tiền nhiệm. Nếu được định giá quá cao, Outlander sẽ gặp bất lợi trước những đối thủ có giá bán cạnh tranh và thường xuyên được giảm giá. Ngược lại, mức giá quá gần Destinator có thể khiến khách hàng khó phân biệt vai trò của hai mẫu xe trong cùng thương hiệu.