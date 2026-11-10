Mitsubishi Outlander thế hệ mới chính thức cập cảng Việt Nam

Hình ảnh xe tại cảng cho thấy Mitsubishi Outlander thế hệ mới có sự khác biệt nhất định về cấu hình. Một chiếc sơn đen được trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu phối hai màu, kích thước 20 inch, trong khi chiếc màu trắng sử dụng mâm nhỏ hơn. Nếu bộ mâm lớn được giữ lại trên phiên bản bán ra, đây sẽ là một trong những trang bị nổi bật của mẫu SUV Nhật Bản khi đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc.

Hình ảnh xe tại cảng cho thấy Mitsubishi Outlander thế hệ mới có sự khác biệt nhất định về cấu hình.

Ngoại hình Outlander thế hệ mới vẫn phát triển theo ngôn ngữ Dynamic Shield quen thuộc của Mitsubishi, nhưng các chi tiết được thiết kế lại theo hướng sắc nét hơn. Phần đầu xe gây chú ý với lưới tản nhiệt lớn, dải đèn LED định vị mảnh nằm phía trên và cụm đèn chiếu sáng chính bố trí thấp hơn. Tổng thể xe mang dáng vẻ khỏe khoắn, phù hợp với định hướng SUV gia đình.

Không chỉ thay đổi về thiết kế, những chi tiết xuất hiện trên xe tại cảng còn gợi mở khả năng Mitsubishi sẽ bổ sung nhiều công nghệ an toàn. Camera đặt gần gương chiếu hậu trong xe cùng khu vực bố trí radar ở phía trước có thể phục vụ các tính năng thuộc gói hỗ trợ lái ADAS. Thậm chí, công nghệ này có khả năng được trang bị từ phiên bản tiêu chuẩn, tuy nhiên thông tin vẫn cần chờ xác nhận từ hãng.

Ở các thị trường quốc tế, Outlander được định vị là mẫu SUV gia đình với không gian ba hàng ghế và danh sách tiện nghi khá phong phú. Khoang lái có thể sở hữu màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, ghế bọc da Semi-Aniline, điều hòa tự động ba vùng, gương chiếu hậu kỹ thuật số và hệ thống âm thanh Yamaha Ultimate. Hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng để mở rộng khoang hành lý khi không sử dụng. Mitsubishi cũng cải thiện khả năng cách âm và hạn chế rung động nhằm nâng cao sự thoải mái cho hành khách.

Ngoại hình Outlander thế hệ mới vẫn phát triển theo ngôn ngữ Dynamic Shield quen thuộc của Mitsubishi.

Các công nghệ an toàn được công bố tại một số thị trường gồm camera quan sát 360 độ, hệ thống cảnh báo và phòng tránh va chạm cùng nhiều túi khí. Phần khung thân xe sử dụng kết cấu RISE với thép cường độ cao, góp phần tăng khả năng bảo vệ hành khách. Dù vậy, chưa thể khẳng định toàn bộ trang bị này sẽ xuất hiện trên các phiên bản phân phối tại Việt Nam.

Về vận hành, Mitsubishi Outlander thế hệ mới nhiều khả năng sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid, cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 279 Nm. Động cơ đi cùng hộp số CVT. Ngoài cấu hình dẫn động cầu trước, khả năng xe được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh S-AWC cũng đang được đặt ra sau khi một chiếc xe xuất hiện tại trung tâm kiểm tra khí thải.

Sự trở lại của Outlander thế hệ mới diễn ra trong bối cảnh phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam đã có nhiều lựa chọn đáng chú ý như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage và Ford Territory. Trong đó, CR-V cũng có phiên bản ba hàng ghế, tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp về khả năng phục vụ gia đình.