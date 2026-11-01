Mitsubishi Outlander 2028 ra mắt phiên bản off-road: Thêm chế độ Rock Mode

Bước vào giai đoạn nước rút cuối năm 2026, ngưỡng ngân sách 800 triệu đồng đưa người tiêu dùng Việt Nam đứng trước ngã ba đường với nhiều lựa chọn công nghệ. Giữa bối cảnh thị trường bùng nổ tiến sát mốc 500.000 xe và những biến động mới từ chính sách liên quan đến giá năng lượng, việc giải bài toán tổng chi phí sở hữu (TCO) đòi hỏi một góc nhìn tài chính thực chiến và toàn diện.