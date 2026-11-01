Xe cộ

Mitsubishi Outlander 2028 ra mắt phiên bản off-road: Thêm chế độ Rock Mode

Mitsubishi vừa trình làng phiên bản off-road chuyên dụng của Outlander 2028 mang tên Diamond Trail Edition. Xe được trang bị lốp đa địa hình, chế độ lái Rock Mode mới và cải thiện góc tiếp cận, góc thoát rõ rệt. Đây là bước đi nhằm cạnh tranh trực tiếp với các phiên bản địa hình của Subaru, Honda và Toyota trong phân khúc SUV gia đình.

Tạp chí Tiếp thị & Gia đình
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Đình Vương

Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/mitsubishi-outlander-2028-ra-mat-phien-ban-off-road-them-che-do-rock-mode-d37148.html