Mitsubishi Outlander 2026 cập cảng, chuẩn bị 'tái xuất' thị trường Việt Nam

Hình ảnh những chiếc xe Mitsubishi Outlander thế hệ mới được chụp tại cảng cho thấy mẫu xe có nhiều phiên bản. Chiếc xe màu đen dùng vành hợp kim đa chấu hai tông màu kích thước 20 inch, chiếc còn lại màu trắng dùng vành nhỏ hơn.

Cả hai chiếc xe được chụp lại đều trang bị camera phía sau kính lái và gần gương chiếu hậu, bên cạnh đó là tấm ốp che radar ở mặt ca-lăng. Các chi tiết này cho thấy nhiều khả năng Outlander 2026 sẽ trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS trên tất cả phiên bản.

Những chiếc xe Outlander 2026 đầu tiên vừa cập cảng tại Việt Nam - Ảnh: Mitsubishi

Ngoại thất Mitsubishi Outlander 2026 sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của thương hiệu, đồng thời có nhiều điểm khác biệt so với Destinator và Pajero. Phần đầu xe mang dáng dấp kiểu thiết kế trước đây với lưới tản nhiệt lớn, đèn định vị ban ngày LED thiết kế thanh mảnh đặt phía trên, cụm đèn pha LED ở dưới thấp.

Nội thất các phiên bản cao cấp sử dụng vật liệu da Semi-Aniline bọc ghế. Khoang lái trang bị màn hình kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí cùng kích thước. Một số tiện nghi khác như hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, gương chiếu hậu kỹ thuật số, dàn âm thanh Yamaha Ultimate.

Chiếc xe sử dụng bộ vành hợp kim 20 inch lớn nhất phân khúc - Ảnh: Mitsubishi

Mitsubishi Outlander 2026 bố trí 3 hàng ghế cấu hình 5+2 chỗ ngồi. Hàng ghế sau có thể gập phẳng để mở rộng khoang hành lý.

Về vận hành, Outlander thế hệ mới sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L tích hợp công nghệ hybrid nhẹ (MHEV) đi kèm hộp số vô cấp (CVT), công suất cực đại 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 279 Nm, đi kèm hộp số CVT.

Mitsubishi Outlander đã từng rời khỏi thị trường Việt Nam vào tháng 11/2025 do ế ẩm kéo dài. Đây là lần đầu tiên mẫu xe trở lại với thế hệ hoàn toàn mới. Đáng chú ý là Outlander cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ C, nơi đang có sự hiện diện của Destinator.

Thiết kế khoang lái Outlander 2026 - Ảnh: Mitsubishi

Mặc dù sự trở lại của Outlander cạnh tranh với chính Destinator được ví như “gà nhà đá nhau” song trên thực tế, Outlander được định vị nhỉnh hơn. Một khác biệt nữa là Outlander 2026 sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản trong khi Destinator nhập khẩu Indonesia.

Tuy nhiên, với xuất xứ từ Nhật Bản, Outlander sẽ phải chịu thuế suất thuế nhập khẩu khoảng 35% khiến cho giá bán dự kiến sẽ ở mức rất cao. Đây có thể sẽ là điểm bất lợi khi Mitsubishi Outlander cạnh tranh với các đối thủ như Honda CR-V, Ford Territory hay Hyundai Tucson.