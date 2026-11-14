Mitsubishi mở rộng ưu đãi cho bộ đôi Xpander và Xforce dịp cuối năm

Theo số liệu bán hàng lũy kế 10 tháng đầu năm 2026 do Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, hãng xe Nhật Bản tiếp tục giữ vững vị thế trong nhóm ba thương hiệu bán chạy nhất khối VAMA, đồng thời sở hữu tới ba đại diện gồm Xpander, Xforce và Destinator nằm trong nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong có sức tiêu thụ hàng đầu thị trường.

Thay vì chỉ dừng lại ở các mức giảm giá tiền mặt đơn thuần, chính sách tháng 11/2026 của Mitsubishi Motors Việt Nam cùng hệ thống nhà phân phối ủy quyền tập trung hướng tới bài toán chi phí lăn bánh và chi phí vận hành của người tiêu dùng.

Cụ thể, toàn bộ các phiên bản thuộc danh mục ưu đãi đều được sản xuất trong năm 2026 và áp dụng đồng thời gói hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng quà tặng bổ sung mới là hai năm bảo hiểm thân vỏ. Xét dưới góc độ tài chính tiêu dùng, việc được miễn toàn bộ lệ phí trước bạ giúp người mua tiết kiệm ngay lập tức một khoản tiền mặt lớn tại thời điểm đăng ký, trong khi gói bảo hiểm vật chất kéo dài hai năm giúp triệt tiêu đáng kể rủi ro tài chính và chi phí bảo dưỡng thân vỏ trong giai đoạn đầu sử dụng xe.

Mẫu xe Xpander tiếp tục đóng vai trò trụ cột doanh số và nhận được dải ưu đãi rộng nhất trong đợt kích cầu lần này của MMV, Đối với phiên bản số sàn Xpander MT hướng tới nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải hoặc tối ưu ngân sách đầu tư ban đầu, hãng áp dụng mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương khoảng 57 triệu đồng và tặng kèm phiếu nhiên liệu trị giá khoảng 10 triệu đồng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian thu hồi vốn.

Với phiên bản Xpander AT tiêu chuẩn, tổng giá trị ưu đãi được đẩy lên mức cao nhất trong dải sản phẩm khi kết hợp gói hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trị giá khoảng 59 triệu đồng, phiếu nhiên liệu lên tới khoảng 36 triệu đồng cùng gói bảo hiểm thân vỏ 2 năm trị giá 17 triệu đồng, đưa tổng lợi ích quy đổi chạm ngưỡng 112 triệu đồng.

Đối với hai biến thể hướng tới khách hàng gia đình là Xpander AT Premium và Xpander Cross, cách tiếp cận của nhà sản xuất chuyển dịch mạnh sang việc gia tăng hàm lượng công nghệ an toàn và trải nghiệm vận hành thực tế. Bên cạnh khoản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ có giá trị quy đổi lần lượt khoảng 66 triệu đồng cho bản AT Premium và 70 triệu đồng cho bản Cross, cả hai phiên bản này đều được tặng kèm gói bảo hiểm thân vỏ 2 năm trị giá 22 triệu đồng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong tháng 11 là việc Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức bổ sung trang bị camera toàn cảnh 360 độ cho cả Xpander AT Premium và Xpander Cross. Nâng cấp này giải quyết trực tiếp bài toán tầm nhìn khi xoay xở trong không gian đô thị chật hẹp hoặc lùi đỗ vào dịp cao điểm cuối năm, giúp mẫu MPV bán chạy nhất phân khúc duy trì sức cạnh tranh trước các đối thủ thế hệ mới.

Ở phân khúc SUV đô thị cỡ B vốn đang chịu sức ép lớn từ cả xe xăng lẫn xe điện hóa, dòng xe Xforce cũng được gia tăng đáng kể sức hấp dẫn về giá lăn bánh trên cả ba phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn Xforce GLX nhận mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trị giá khoảng 60 triệu đồng đi kèm gói bảo hiểm thân vỏ hai năm trị giá 18 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản tầm trung Xforce Luxury được hỗ trợ khoảng 66 triệu đồng lệ phí trước bạ cùng gói bảo hiểm thân vỏ hai năm trị giá 19 triệu đồng.

Ở cấu hình cao cấp nhất là Xforce Ultimate, tổng giá trị ưu đãi đạt mức 92 triệu đồng, bao gồm khoản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trị giá khoảng 72 triệu đồng và hai năm bảo hiểm thân vỏ trị giá 20 triệu đồng. Mức giảm trừ trực tiếp này giúp Xforce Ultimate thu hẹp khoảng cách giá với các phiên bản tầm trung của đối thủ, tạo lợi thế rõ rệt nhờ danh mục trang bị an toàn chủ động và hệ thống âm thanh đặc trưng.

Xét trên bình diện toàn thị trường, động thái gia tăng ưu đãi từ một thương hiệu nằm trong nhóm dẫn đầu khối VAMA như Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa, buộc các hãng xe cùng phân khúc phải duy trì mặt bằng giá cạnh tranh trong hai tháng cuối cùng của năm 2026. Đây là tín hiệu tích cực cho sức mua chung của thị trường ô tô trong nước, giúp duy trì nhịp tăng trưởng doanh số và mang lại quyền lợi thiết thực nhất cho khách hàng trước khi bước sang chu kỳ kinh doanh mới của năm 2027.