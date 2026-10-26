Mitsubishi Materials tăng gấp 6 lần công suất cảm biến nhiệt phục vụ AI

Biểu tượng của Mitsubishi Materials. Ảnh: www.mmc.co.jp

Theo thông báo mới nhất, Mitsubishi Materials của Nhật Bản sẽ tăng gấp 06 lần công suất sản xuất cảm biến nhiệt độ, hay còn gọi là điện trở nhiệt, sử dụng trong thiết bị truyền thông quang học.

Động thái nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh.

Công ty sẽ đầu tư thêm vào công ty con MMC Electronics tại Thái Lan để tăng công suất sản xuất lên khoảng 12 triệu sản phẩm mỗi tháng vào tháng 11/2027, gấp khoảng 06 lần so với mức năm 2025.

Điện trở nhiệt (thermistor) được sử dụng để theo dõi nhiệt độ bên trong bộ thu phát quang (optical transceiver) - thiết bị chuyển đổi tín hiệu điện thành tín hiệu quang và ngược lại. Do sự biến động nhiệt độ ảnh hưởng đến hiệu suất truyền thông của bộ thu phát quang, việc kiểm soát nhiệt độ là cần thiết để duy trì hoạt động ổn định của thiết bị.

Với kích thước nhỏ hơn 1 milimet, các điện trở nhiệt của Mitsubishi Materials cũng giúp thu nhỏ các bộ thu phát quang học.

Nhu cầu về các bộ thu phát quang đang tăng lên do các trung tâm dữ liệu cần sử dụng công nghệ truyền thông quang để đáp ứng yêu cầu truyền tải dữ liệu với tốc độ cao và dung lượng lớn.