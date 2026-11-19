Mitsubishi Attrage, mẫu sedan hạng B 5 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, hiện có giá niêm yết từ 380 đến 490 triệu đồng tại Việt Nam. Trong ba phiên bản MT, CVT và CVT Premium, bản MT có tổng giá trị ưu đãi cao nhất, 48,5 triệu đồng, gồm 38 triệu đồng phí trước bạ, 8 triệu đồng phiếu nhiên liệu và camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng.

Attrage trong phân khúc sedan hạng B

Attrage thuộc dòng xe của hãng Nhật Bản, ra đời từ năm 1978. Mẫu xe này đã trải qua 6 thế hệ và mang nhiều tên gọi ở một số thị trường như Colt, Lancer hay Space Star.

Tại Việt Nam, phiên bản nâng cấp ra mắt giữa tháng 3/2020 với hai bản MT và CVT. Ngày 22/2/2021, hãng bổ sung bản CVT Premium. Xe có 3 màu ngoại thất là đỏ, trắng và xám, cạnh tranh với Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent.

Giá niêm yết, giá lăn bánh và ưu đãi từng phiên bản

Bảng dưới đây tổng hợp giá niêm yết, giá lăn bánh tạm tính tại ba khu vực và ưu đãi kèm theo. Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Theo số liệu trên, tổng ưu đãi của bản CVT Premium là 37 triệu đồng, trong khi bản CVT chưa có ưu đãi đi kèm.

Diện mạo nam tính hơn với đèn Bi-LED và lưới tản nhiệt chữ X

Đầu xe nổi bật với hai thanh trang trí mạ crom hình chữ X. Riêng bản CVT có thêm hai đường viền màu đỏ để tăng nét trẻ trung. Hệ thống chiếu sáng dùng đèn Bi-LED cho cả pha và cos, kết hợp dải LED chiếu sáng ban ngày.

Dọc thân xe là gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan LED, mâm hợp kim 15 inch thiết kế mới với 8 chấu kép, cùng khóa thông minh trên cánh cửa.

Phía sau, ăng ten vây cá thay cho dạng que. Xe có cụm đèn hậu LED họa tiết mới, cánh lướt gió tích hợp đèn báo phanh, cản sau góc cạnh hơn ở hai bên, đèn phản quang đặt dọc ở vị trí cao và bộ khuếch lưu khí động học.

Cabin rộng rãi, bản CVT thêm ghế da và giải trí kết nối điện thoại

Không gian bên trong là điểm được nhấn mạnh ở Attrage, nhất là hàng ghế sau. Các nâng cấp gồm giao diện bảng đồng hồ mới, gương gập điện (CVT), cổng USB bên người lái, ghế da mới (CVT), tựa đầu 3 vị trí cho hàng ghế sau (MT) và bệ tỳ tay cho ghế lái (CVT).

Bản CVT còn có hệ thống giải trí màn hình cảm ứng hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, kết nối được hai điện thoại cùng lúc, đạt chuẩn Hi-Res Audio. Theo bảng thông số của nguồn, màn hình này có kích thước 6,8 inch và đi cùng 4 loa, trong khi bản MT dùng đầu CD với 2 loa. Ghế bản MT bọc nỉ, bản CVT bọc da.

Động cơ 1.2L MIVEC ưu tiên sự tiết kiệm

Attrage dùng động cơ 3 xi-lanh 1.2L công nghệ MIVEC, dung tích 1.193 cc, sinh công suất 78 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 100 Nm tại 4.000 vòng/phút. Khách hàng có thể chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp CVT INVECS-III, dẫn động cầu trước.

Trang bị an toàn ở mức cơ bản

Xe có hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, camera lùi và 2 túi khí. Phiên bản nâng cấp còn có hệ thống kiểm soát hành trình giúp người lái thoải mái hơn trên đường dài.

Thông số kỹ thuật Mitsubishi Attrage 2026

Ưu và nhược điểm cần cân nhắc

Ưu điểm của Attrage gồm thiết kế bắt mắt hơn, cabin rộng rãi (nhất là hàng ghế sau), khoảng sáng gầm cao, mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm và giá bán hợp lý so với xe nhập khẩu.

Ở chiều ngược lại, động cơ dung tích nhỏ, trang bị tiện nghi và an toàn chỉ ở mức cơ bản. Nhìn chung, Attrage phù hợp người dùng ưu tiên chi phí sở hữu thấp và không gian ngồi, trong đó bản MT có giá khởi điểm thấp nhất cùng mức ưu đãi lớn nhất.