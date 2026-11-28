Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Dự chương trình có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã Nhân Lý cùng hơn 180 đại biểu là chi hội trưởng phụ nữ, thành viên "Tổ truyền thông cộng đồng", “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân thuộc các thôn, xã đặc biệt khó khăn của xã.

Tháng hành động năm 2026 diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 với chủ đề: “Bình đẳng giới trong lao động sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát biểu tại chương trình

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cho biết: Tại Lạng Sơn, phụ nữ chiếm 48,83% dân số và giữ vai trò nòng cốt trong lao động sản xuất với tỷ lệ lao động nữ chiếm 45,60%. Phụ nữ Lạng Sơn không chỉ là người "giữ lửa" hạnh phúc gia đình mà còn là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động sản xuất không chỉ dừng ở việc tạo cơ hội tham gia mà phải bảo đảm phụ nữ được tiếp cận bình đẳng với nguồn lực, tri thức, chuyển đổi số; được làm việc trong môi trường an toàn, không bạo lực và được ghi nhận, thụ hưởng công bằng thành quả phát triển.

Tiểu phẩm kịch truyền thông do người dân xã Nhân Lý thực hiện tại chương trình

Đồng chí đề nghị các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, lao động việc làm và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới qua truyền thông cơ sở, mạng xã hội và các mô hình cộng đồng; xóa bỏ định kiến giới và phân biệt công việc theo giới tính; chủ động kết nối đào tạo nghề, hỗ trợ tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; quan tâm hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ yếu thế vươn lên làm chủ kinh tế; phát huy hiệu quả các "Tổ truyền thông cộng đồng" và "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng"; kịp thời phát hiện, hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới và kiên quyết không thờ ơ, im lặng hay dung túng trước các hành vi vi phạm...

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể xã tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực; phụ nữ tự tin học tập, chủ động khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số để làm chủ cuộc sống; nam giới tiếp tục đồng hành, chia sẻ trách nhiệm gia đình và công việc để xây dựng cộng đồng bình đẳng, tiến bộ.

Lãnh đạo UBND xã Nhân Lý phát biểu tại chương trình

Hội viên, phụ nữ xã Nhân Lý phát biểu hưởng ứng tại chương trình

Tại chương trình, các đại biểu đã theo dõi video truyền thông và kịch truyền thông về bình đẳng giới do người dân xã thực hiện. Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Các đại biểu giao lưu chia sẻ kiến thức bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

Các đại biểu cùng thể hiện hành động hưởng ứng tại chương trình mít tinh

Cùng đó, các đại biểu đã giao lưu, chia sẻ kiến thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và cùng thể hiện hành động hưởng ứng.