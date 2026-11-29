Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 tại xã Hội Hoan
Sáng 29/11, tại xã Hội Hoan, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với UBND xã Hội Hoan tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.
Dự chương trình có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hội Hoan; đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã cùng hơn 220 đại biểu là chi hội trưởng chi hội phụ nữ, thành viên “Tổ truyền thông cộng đồng”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân các thôn trên địa bàn xã.
Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh phụ nữ Lạng Sơn có nhiều đóng góp trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ đã đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận đào tạo nghề, vốn và công nghệ; định kiến giới, gánh nặng việc gia đình và nguy cơ bạo lực vẫn là những rào cản cần tháo gỡ.
Để Tháng hành động đạt kết quả thiết thực, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đề nghị các cấp hội đổi mới công tác tuyên truyền, góp phần xóa bỏ định kiến giới; quan tâm hỗ trợ phụ nữ học nghề, tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời phát huy hiệu quả “Tổ truyền thông cộng đồng”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực. Đồng chí cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nam giới tiếp tục đồng hành, chia sẻ trách nhiệm, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, góp phần xây dựng cộng đồng bình đẳng, tiến bộ.
Tại chương trình, các đại biểu theo dõi video truyền thông và kịch truyền thông về bình đẳng giới; đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.
Đồng thời, các đại biểu cũng đã giao lưu, chia sẻ kiến thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và cùng thể hiện hành động hưởng ứng.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/mit-tinh-huong-ung-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-va-phong-ngua-ung-pho-voi-bao-luc-tren-co-so-gioi-nam-2026-tai-xa-hoi-hoan-5109268.html