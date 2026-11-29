Các đại biểu dự mít tinh

Các đại biểu dự mít tinh

Dự chương trình có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hội Hoan; đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã cùng hơn 220 đại biểu là chi hội trưởng chi hội phụ nữ, thành viên “Tổ truyền thông cộng đồng”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân các thôn trên địa bàn xã.

Các đại biểu dự chương trình

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh phụ nữ Lạng Sơn có nhiều đóng góp trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ đã đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận đào tạo nghề, vốn và công nghệ; định kiến giới, gánh nặng việc gia đình và nguy cơ bạo lực vẫn là những rào cản cần tháo gỡ.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu tại chương trình

Để Tháng hành động đạt kết quả thiết thực, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đề nghị các cấp hội đổi mới công tác tuyên truyền, góp phần xóa bỏ định kiến giới; quan tâm hỗ trợ phụ nữ học nghề, tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời phát huy hiệu quả “Tổ truyền thông cộng đồng”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực. Đồng chí cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nam giới tiếp tục đồng hành, chia sẻ trách nhiệm, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, góp phần xây dựng cộng đồng bình đẳng, tiến bộ.

Lãnh đạo xã Hội Hoan phát biểu tại chương trình

Kịch truyền thông do người dân xã biểu diễn tại chương trình

Tại chương trình, các đại biểu theo dõi video truyền thông và kịch truyền thông về bình đẳng giới; đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Các đại biểu bấm nút khởi động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026

Đại biểu tham gia giao lưu, chia sẻ kiến thức bình đẳng giới

Đại biểu tham gia giao lưu, chia sẻ kiến thức bình đẳng giới

Các đại biểu thể hiện hành động hưởng ứng tại chương trình mít tinh

Đồng thời, các đại biểu cũng đã giao lưu, chia sẻ kiến thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và cùng thể hiện hành động hưởng ứng.