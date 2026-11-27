Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình mít tinh

Dự chương trình có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã Văn Quan cùng 200 đại biểu là chi hội trưởng chi hội phụ nữ, thành viên “Tổ truyền thông cộng đồng”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân thuộc các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 xã Văn Quan và xã Điềm He.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát biểu tại chương trình

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cho biết: Tháng hành động năm 2026 diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12. Tại Lạng Sơn, phụ nữ chiếm 48,83% dân số, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế và tham gia hệ thống chính trị. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo còn thấp (30,54%), lao động nữ có việc làm phi chính thức còn cao (69,46%). Do đó, thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động, sản xuất nhằm bảo đảm phụ nữ tiếp cận bình đẳng các nguồn lực, việc làm, tri thức, công nghệ, đồng thời được làm việc trong môi trường an toàn và thụ hưởng công bằng thành quả phát triển.

Tiểu phẩm kịch truyền thông trong chương trình

Đồng chí đề nghị các cấp hội tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới và phân biệt đối xử trong lao động, việc làm; nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tăng cường hỗ trợ phụ nữ học nghề, tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để phát triển kinh tế, nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế. Cùng đó, xây dựng môi trường an toàn, không bạo lực, chú trọng phát huy hiệu quả các mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, kịp thời phát hiện, hỗ trợ nạn nhân và ngăn ngừa bạo lực trên cơ sở giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026

Đồng chí mong rằng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực; mỗi hội viên phụ nữ chủ động học tập, khởi nghiệp, làm chủ cuộc sống; nam giới tích cực chia sẻ trách nhiệm gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng bình đẳng, tiến bộ.

Đại diện hội viên, phụ nữ xã Văn Quan phát biểu hưởng ứng tại chương trình

Trong chương trình, các đại biểu được xem video clip truyền thông, kịch truyền thông về bình đẳng giới; đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026. Đồng thời, các đại biểu được giao lưu chia sẻ kiến thức bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (hình thức trò chơi, hỏi đáp, nhìn hình đoán chữ…) và cùng thể hiện hành động hưởng ứng.

Các đại biểu giao lưu chia sẻ kiến thức bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

Các đại biểu cùng thể hiện hành động hưởng ứng tại chương trình mít tinh

Chương trình góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho phụ nữ và người dân; qua đó nâng cao quyền năng của phụ nữ, trẻ em gái, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng và xã hội phát triển bền vững.