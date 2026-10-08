Mít tinh hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới năm 2026

Bác sỹ tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ đôi mắt và phòng ngừa các bệnh về mắt cho người cao tuổi xã Đồng Thái.

Phát biểu tại lễ mít tinh, lãnh đạo Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình cho biết: Ngày Thị giác Thế giới được tổ chức vào tuần thứ hai của tháng 10 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ và chăm sóc đôi mắt, đồng thời thúc đẩy người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc mắt một cách thuận lợi, phù hợp và kịp thời.

Bác sỹ Lê Trọng Tuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình phát biểu tại lễ mít tinh.

Năm 2026, thông điệp của Ngày Thị giác thế giới là “Love your eye - Hãy yêu đôi mắt bạn”. Đây là thông điệp ngắn gọn nhưng có ý nghĩa sâu sắc. Yêu đôi mắt trước hết là biết trân trọng “ánh sáng” mà mình đang có, biết lắng nghe những thay đổi dù nhỏ nhất của đôi mắt và chủ động chăm sóc, bảo vệ thị lực, bởi một đôi mắt khỏe mạnh không chỉ giúp chúng ta nhìn thấy cuộc sống, mà còn giúp mỗi người được sống độc lập, tự tin và trọn vẹn hơn.

Đặc biệt ở người cao tuổi, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý như đục thủy tinh thể, glôcôm, bệnh võng mạc do đái tháo đường và các bệnh lý đáy mắt có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong những năm qua, Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình luôn cố gắng đưa các dịch vụ chăm sóc mắt đến gần người dân hơn, đặc biệt là những nhóm đối tượng có nhu cầu cao nhưng còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ chuyên khoa. Bệnh viện thường xuyên phối hợp với các địa phương tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt, tư vấn chăm sóc mắt và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi tại các trạm y tế xã. Đây không chỉ đơn thuần là hoạt động khám bệnh, mà còn là cơ hội để cán bộ y tế tiếp cận người dân ngay tại cộng đồng, phát hiện sớm những trường hợp có nguy cơ, hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe mắt và chuyển tuyến đối với những trường hợp cần được khám, điều trị chuyên sâu.

Bác sỹ khám mắt cho người dân.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Mắt cũng tích cực tham gia các chương trình khám sức khỏe toàn dân, phối hợp cùng các đoàn khám đến với người dân tại cơ sở, góp phần đưa kiến thức và dịch vụ chăm sóc sức khỏe mắt đến gần hơn với cộng đồng.

Đặc biệt, hoạt động hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới được Bệnh viện duy trì hằng năm, triển khai tại nhiều trạm y tế xã, phường. Mỗi chương trình không chỉ có hoạt động khám và tư vấn mà còn chú trọng truyền thông, hướng dẫn người dân cách phòng ngừa các bệnh về mắt và nâng cao ý thức chủ động chăm sóc mắt.

Ngay sau lễ mít tinh, các bác sỹ Bệnh viện Mắt tỉnh đã tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt; tư vấn, hướng dẫn người cao tuổi xã Đồng Thái các biện pháp phòng ngừa các bệnh về mắt, chăm sóc sức khoẻ.