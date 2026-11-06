Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11)

Sáng 6/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường An Xuyên), Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Cà Mau tổ chức lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026.

Dự lễ có đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và hơn 300 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân tham dự lễ mít tinh.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh, nhấn mạnh: “Ngày Pháp luật hằng năm (9/11) là sự kiện chính trị, pháp lý có sức lan toả sâu rộng. Việc đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, hướng mạnh về cơ sở đã tạo chuyển biến tích cực trong ý thức tự giác chấp hành Hiến pháp và pháp luật của Nhân dân”.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh, phát biểu khai mạc lễ mít tinh.

Chỉ đạo tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân cho biết: Tỉnh đang quyết liệt đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

"Chất lượng công tác pháp luật không chỉ đo đếm bằng số lượng văn bản ban hành hay các đợt tuyên truyền, mà thước đo quan trọng nhất là hiệu quả thi hành trong thực tiễn, ý thức chấp hành và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Do đó, từng cơ quan, đơn vị phải chuyển mạnh từ tư duy chú trọng ban hành văn bản sang coi trọng hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật thực sự trở thành nền tảng, động lực thúc đẩy phát triển", Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến mục tiêu xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội.

Để Ngày Pháp luật thực sự trở thành ý thức tự giác và chuẩn mực ứng xử của toàn xã hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đề nghị các cấp, các ngành, địa phương nghiêm túc quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị, xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội.

Hội đồng PBGDPL tỉnh trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về chuyển đổi số và an ninh mạng”.

Sau phần lễ trang trọng, các đại biểu tham quan không gian trưng bày tài liệu, trải nghiệm hệ thống Trợ lý pháp luật ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tra cứu thông tin qua mã QR - minh chứng sinh động cho việc ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính và phổ biến kiến thức pháp luật.

Dịp này, Hội đồng PBGDPL tỉnh trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về chuyển đổi số và an ninh mạng”, với giải Nhất được trao cho Đại uý Huỳnh Quang Nhựt (đơn vị Công an tỉnh Cà Mau). Bên cạnh đó, phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” năm 2026.

Các lực lượng tham gia diễu hành, tuyên truyền lưu động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Ngay sau lễ mít tinh, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên xuất phát từ Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên), diễu hành và tuyên truyền lưu động qua các tuyến phố chính, tạo không khí sôi nổi và lan toả mạnh mẽ tinh thần thượng tôn pháp luật đến đông đảo người dân./.