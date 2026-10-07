Mistral ra mắt mô hình AI mới, củng cố vị thế của châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Mistral của Pháp ngày 6/10 đã công bố mô hình mới Mistral Large 4, trong nỗ lực duy trì vị thế của châu Âu trong cuộc đua AI toàn cầu, giữa lúc các mô hình mở của Trung Quốc ngày càng thu hút doanh nghiệp.

Biểu tượng Công ty khởi nghiệp về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo Mistral AI của Pháp. Ảnh: mygpt

Large 4 xuất hiện khoảng 6 tháng sau phiên bản Large 3.5. Khoảng thời gian này được xem là khá dài trong lĩnh vực AI tạo sinh, khi các phòng thí nghiệm hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc liên tục tung ra sản phẩm mới.

Đồng sáng lập kiêm Giám đốc khoa học Mistral, Guillaume Lample thừa nhận Large 4 chưa thể thu hẹp hoàn toàn khoảng cách với những mô hình AI mạnh nhất hiện nay, song cho rằng sản phẩm mới đạt trình độ tương đương các mô hình hàng đầu của Trung Quốc ra mắt cách đây một hoặc hai tháng.

Ngay từ khi thành lập, Mistral đã tập trung phát triển các mô hình “trọng số mở” (open-weight), cho phép các nhà phát triển tải xuống và tùy chỉnh. Cách tiếp cận này giúp giảm chi phí so với các mô hình đóng của những tập đoàn công nghệ Mỹ, đồng thời cho phép doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn dữ liệu và cách sử dụng công nghệ.

Dù vừa huy động được 3 tỷ euro trong vòng gọi vốn lớn nhất từ trước đến nay tại châu Âu và được định giá 21 tỷ euro, nguồn lực của Mistral vẫn thấp hơn đáng kể so với các đối thủ Mỹ và Trung Quốc. Large 4 được huấn luyện bằng 4.000 bộ xử lý đồ họa Grace Blackwell của Nvidia tại trung tâm dữ liệu riêng của Mistral ở Pháp, tương đương công suất tính toán khoảng 10 MW.

Theo Mistral, Large 4 có thế mạnh trong một số lĩnh vực như an ninh mạng, lập trình, tìm kiếm tài liệu, tài chính và kỹ thuật công nghiệp. Công ty đang ngày càng tập trung vào AI chủ quyền và các ngành công nghiệp trọng yếu, nơi việc kiểm soát dữ liệu, chi phí và nhà cung cấp công nghệ được coi là đặc biệt quan trọng.

Mistral hiện là một trong số ít doanh nghiệp châu Âu còn tham gia trực tiếp vào thị trường phát triển mô hình AI. Theo lãnh đạo công ty, việc châu Âu có công nghệ AI riêng là cần thiết để các doanh nghiệp không phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà cung cấp bên ngoài và vẫn giữ quyền kiểm soát dữ liệu cũng như tài sản trí tuệ.

Large 4 trước mắt sẽ được cung cấp cho một số đối tác của Mistral để thử nghiệm trước khi chính thức phát hành rộng rãi vào ngày 27/10. Việc triển khai theo từng bước nhằm hạn chế nguy cơ mô hình bị sử dụng sai mục đích, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về an ninh mạng và khả năng hoạt động độc lập của các tác nhân AI.