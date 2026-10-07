Mistral cho ra mắt mô hình AI trọng số mở, giúp đảm bảo dữ liệu riêng tư

Le Chonk sẽ được phát hành công khai vào ngày 27/10. Các chuyên gia an ninh mạng và cơ quan chính phủ sẽ được tiếp cận một phiên bản có ít hạn chế an toàn hơn để kiểm tra khả năng của mô hình.

Khác với các mô hình đóng phổ biến của OpenAI hay Anthropic, mô hình trọng số mở cho phép người dùng tải xuống và tùy chỉnh các "trọng số" quyết định cách hệ thống xử lý thông tin, sau đó vận hành trên máy chủ hoặc phần cứng của riêng họ. Trung Quốc hiện có nhiều mô hình dạng này, nổi bật như DeepSeek-R1, DeepSeek-V4 của DeepSeek và dòng Qwen của Alibaba.

Minh họa logo Mistral trên máy tính bảng. Ảnh: Arab AI

Mô hình trọng số mở còn có sự khác biệt so với mô hình mã nguồn mở (Open-source). Mô hình trọng số mở chỉ cho phép tải về các tham số/trọng số cốt lõi để chạy trực tiếp trên máy chủ hoặc thiết bị cá nhân. Trong khi đó, mô hình mã nguồn mở công khai toàn bộ từ mã nguồn cấu trúc, trọng số, dữ liệu huấn luyện gốc và phương pháp huấn luyện.

Mistral, được xem là công ty AI hàng đầu châu Âu, cho biết Le Chonk vượt qua nhiều mô hình trọng số mở đối thủ trong một số lĩnh vực.

Mistral thành lập cách đây ba năm và đang được kỳ vọng trở thành đối trọng của các công ty AI Mỹ tại châu Âu. Công ty tự định vị là lựa chọn an toàn hơn của châu Âu so với các đối thủ Mỹ, trong bối cảnh những công ty này gần đây liên tục cảnh báo về các rủi ro liên quan đến AI.

Việc phát triển các mô hình trọng số mở cũng được xem là một phần trong nỗ lực của châu Âu nhằm tăng khả năng tự chủ về công nghệ số.

Tháng trước, Mistral huy động được 3 tỷ euro, khoản vốn lớn nhất mà một công ty công nghệ châu Âu từng gọi được trong một vòng huy động vốn.