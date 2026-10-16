Missy Elliott được vinh danh sau loạt dấu mốc lịch sử của nhạc hip-hop

Missy Elliott tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp khi được lựa chọn nhận Giải thưởng Biểu tượng tại Gala of the Stars, sự kiện gây quỹ thường niên nhằm hỗ trợ tổ chức Dancers Against Cancer. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 22/10 tại khách sạn Beverly Hilton, Los Angeles (Mỹ).

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình năm nay là sự xuất hiện của Janet Jackson trong vai trò trao giải cho Missy Elliott. Trước đó, nữ ca sĩ kỳ cựu đã nhận danh hiệu Biểu tượng tại sự kiện năm ngoái. Việc hai nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn của làng nhạc cùng góp mặt hứa hẹn tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm gala.

Noah Lands, nhà sản xuất điều hành chương trình, đánh giá Missy Elliott là gương mặt tiêu biểu cho những giá trị mà giải thưởng hướng đến. Theo ông, sự sáng tạo khác biệt cùng những đóng góp mang tính đột phá của nữ nghệ sĩ đã tạo cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ biểu diễn. Noah Lands cũng nhấn mạnh việc Janet Jackson trực tiếp trao giải càng khiến sự kiện trở nên đặc biệt.

Trong sự nghiệp, Missy Elliott không chỉ được biết đến qua những ca khúc nổi tiếng như Work It mà còn tạo ra nhiều dấu mốc quan trọng đối với nhạc hip-hop. Cô là nữ nghệ sĩ hip-hop đầu tiên được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ, đồng thời trở thành nữ rapper đầu tiên góp mặt tại Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll. Với bốn giải Grammy, Missy Elliott được xem là một trong những gương mặt có ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của dòng nhạc này.

Bên cạnh thành tựu nghệ thuật, nữ rapper từng trải qua giai đoạn khó khăn về sức khỏe. Năm 2008, cô được chẩn đoán mắc bệnh Graves, một rối loạn tự miễn ảnh hưởng đến tuyến giáp. Tình trạng này khiến cô có thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng, trước khi tiếp tục hoạt động nghệ thuật và khẳng định vị trí trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Ngoài Missy Elliott, Gala of the Stars năm nay còn vinh danh nhiều nhân vật có đóng góp nổi bật cho lĩnh vực biểu diễn. Toni Basil, nữ vũ công kiêm biên đạo múa từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 năm 1982 với ca khúc Mickey, sẽ nhận Giải thưởng Thành tựu Trọn đời. Trong khi đó, đạo diễn kiêm biên đạo múa Vincent Paterson được trao Giải thưởng Tiên phong.

Paula Abdul sẽ đảm nhận vai trò trao giải Paula Abdul Legacy Award, song danh tính người nhận vẫn chưa được công bố. Chương trình năm nay do vũ công kiêm người dẫn chương trình truyền hình Maksim Chmerkovskiy dẫn dắt.