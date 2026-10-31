Missosology tung dự đoán hoa hậu đăng quang Miss Universe 2026

Miss Universe 2026 đang đến gần và trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ sắc đẹp trên toàn thế giới. Cuộc thi năm nay dự kiến diễn ra tại Puerto Rico, đồng thời đánh dấu cột mốc kỷ niệm 75 năm của một trong những đấu trường nhan sắc lâu đời và danh giá nhất hành tinh.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology chính thức công bố bảng dự đoán đầu tiên về kết quả Miss Universe 2026. Ngay lập tức, danh sách này đã thu hút sự quan tâm và bàn luận sôi nổi từ cộng đồng yêu sắc đẹp, nhất là khi nhiều gương mặt nổi bật được đánh giá có khả năng tiến sâu.

Missosology tung bảng xếp hạng dự đoán đầu tiên về kết quả Miss Universe 2026.

Theo bảng dự đoán của Missosology, người đẹp Garance Authié đến từ Pháp đang được xếp ở vị trí số một, trở thành ứng viên được chuyên trang này đánh giá cao nhất cho chiếc vương miện Miss Universe 2026. Đại diện chủ nhà Puerto Rico là người đẹp Jennifer Barreto, được dự đoán đứng ở vị trí thứ hai.

Trong khi đó, Bea Millan-Windorski của Philippines giữ vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng đầu tiên. Đại diện Venezuela Clara Vegas được dự đoán xếp thứ tư, còn vị trí thứ năm thuộc về Bruk Belete đến từ Ethiopia.

Bảng xếp hạng nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người đồng tình với việc những đại diện đến từ các cường quốc sắc đẹp như Pháp, Philippines hay Venezuela được đánh giá cao. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây mới chỉ là dự đoán đầu tiên, trong khi cuộc thi chưa chính thức khởi tranh nên thứ hạng vẫn có thể thay đổi đáng kể.

Đáng tiếc, Việt Nam không có đại diện tham gia Miss Universe 2026. Trước đó, những ồn ào liên quan đến vấn đề bản quyền khiến 6 quốc gia tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, không cử thí sinh đến với mùa giải năm nay. Thông tin này từng khiến nhiều khán giả trong nước tiếc nuối, bởi Việt Nam đã có nhiều mùa giải tạo được dấu ấn tại đấu trường Miss Universe.

Quỳnh Anh không được đi thi Miss Universe 2026 vì ồn ào bản quyền.

Miss Universe 2026 dự kiến bắt đầu từ ngày 8/11 tại Puerto Rico. Khoảng 120 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ bắt đầu có mặt tại đây để tham gia chuỗi hoạt động của cuộc thi.

Các thí sinh sẽ lần lượt trải qua nhiều phần thi và hoạt động quan trọng trước khi bước vào những đêm thi quyết định. Ngày 21/11 dự kiến diễn ra phần trình diễn trang phục dân tộc. Đêm bán kết được dự kiến tổ chức vào ngày 22/11.

Đêm chung kết Miss Universe 2026, cũng là sự kiện kỷ niệm 75 năm của cuộc thi, dự kiến diễn ra vào ngày 24/11 tại Puerto Rico. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch sẽ thực hiện final walk và trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Về phía Việt Nam, Nguyễn Quỳnh Anh đã đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 vào đầu tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, người đẹp không thể đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2026 vì những vấn đề liên quan đến bản quyền và việc Việt Nam không cử thí sinh đến cuộc thi năm nay.

Bên cạnh đó, Quỳnh Anh cũng từng vướng phải những ồn ào liên quan đến phát ngôn về đồng nghiệp. Sau sự việc, cô đã lên tiếng xin lỗi. Ban tổ chức Miss Universe Vietnam sau đó đưa ra quyết định xử lý, trong đó Quỳnh Anh bị tạm dừng các hoạt động biểu diễn trong thời hạn 6 tháng.