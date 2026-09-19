Miss world 2026 trải nghiệm đảo yến Hòn Nội - khi vẻ đẹp Khánh Hòa đến gần hơn với thế giới

Các hoa hậu, á hậu tại Hòn Nội.

Ngày 17-9, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng tổ chức chương trình đưa đoàn Miss World 2026 tham quan, trải nghiệm đảo yến Hòn Nội.

Tham gia chương trình có đương kim Miss World 2026 - Joheiry Mola Dominguez (Cộng hòa Dominica); Á hậu 1 Miss World 2026 - Elisabeth Reynés (Tây Ban Nha) và Á hậu 2 Miss World 2026 - Taanusiya Chetty (Malaysia).

Đến đảo yến Hòn Nội, các thành viên trong đoàn thực hiện lễ dâng hương tại Đền thờ Thủy tổ Thánh Mẫu ngành nghề yến sào Khánh Hòa; khám phá hang yến Hòn Sam, tìm hiểu về nghề yến sào truyền thống của địa phương và các sản phẩm yến sào Khánh Hòa.

Không chỉ tìm hiểu về một nghề truyền thống, các người đẹp còn dành thời gian khám phá cảnh sắc Hòn Nội và ghi lại những hình ảnh về biển trời, núi đá và cuộc sống của loài chim yến. Những trải nghiệm ấy đem đến một góc nhìn gần gũi hơn về một vùng đất mà thiên nhiên và văn hóa đã gắn kết với nhau qua nhiều thế hệ.

Đảo yến Hòn Nội nằm trong vịnh Nha Trang, cách cảng Cầu Đá hơn 20km về hướng Đông Nam. Đây là nơi có cấu tạo địa chất khá đặc biệt. Phía đông đảo là những vách đá dựng đứng như bức tường thành giữa biển. Ở giữa biển, một dải cát tự nhiên trắng mịn trải dài, tạo nên bãi tắm đôi độc đáo, một cảnh quan mà không phải nơi nào cũng có.

Hòn Nội đảo yến.

Hòn Nội còn là nơi lưu giữ những câu chuyện về nghề khai thác yến sào. Du khách có thể đến Đền thờ Tổ nghiệp ngành nghề yến sào, tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của nghề yến sào Khánh Hòa - một nghề truyền thống đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa của vùng đất này.

Có lẽ, điều đáng nhớ sau một chuyến đi không chỉ là nơi mình đã đến, mà còn là những hình ảnh mình mang theo khi trở về. Với Miss World 2026, đó có thể là màu xanh của biển Nha Trang, là Hòn Nội giữa trùng khơi, là câu chuyện về nghề yến và những con người đã bao đời gắn bó với biển đảo quê hương.

Chương trình tham quan, trải nghiệm của các đại diện Miss World 2026 góp phần giới thiệu vẻ đẹp của biển, đảo Khánh Hòa, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa và nghề truyền thống yến sào của địa phương. Từ Hòn Nội, một vùng biển xanh của Nha Trang lại có thêm cơ hội được kể một câu chuyện đẹp với bạn bè và du khách năm châu.