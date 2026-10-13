Miss Universe Vietnam Quỳnh Anh xin lỗi sau ồn ào nói xấu đồng nghiệp

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 chưa lâu nhưng đã vướng ồn ào liên quan đến loạt tin nhắn bị cho là có lời lẽ không hay về nhiều đồng nghiệp trong showbiz.

Mới đây, người đẹp chính thức lên tiếng xin lỗi, thừa nhận những thiếu sót trong cách ứng xử và xem sự việc là bài học sâu sắc cho hành trình phía trước.

Quỳnh Anh lên tiếng xin lỗi.

Cụ thể, trong bài đăng, Quỳnh Anh cho biết 2 ngày qua, cô dành nhiều thời gian suy nghĩ, nhìn nhận lại bản thân và nghiêm túc đối diện với những sự việc đã xảy ra.

"Đây là khoảng thời gian khiến Quỳnh Anh hiểu rằng có những điều mình cần phải đối diện một cách nghiêm túc. Có những lời nói, khi nhìn lại, Quỳnh Anh nhận ra mình đã có thể diễn đạt khác đi, cẩn trọng hơn, tinh tế hơn và nghĩ nhiều hơn đến cảm nhận của người được nhắc tới", Quỳnh Anh bộc bạch.

Quỳnh Anh gửi lời xin lỗi đến các đồng nghiệp, cũng như bày tỏ sự áy náy với những cá nhân, tổ chức đã tin tưởng, đồng hành cùng mình, đặc biệt là khán giả dành tình cảm và kỳ vọng cho cô.

Người đẹp thẳng thắn nhìn nhận danh hiệu hoa hậu không đồng nghĩa với việc bản thân không được phép mắc sai sót. Danh hiệu này đòi hỏi cô phải chú ý hơn đến lời nói, cách ứng xử và trách nhiệm của mình, kể cả trong những điều tưởng chừng nhỏ nhặt.

"Quỳnh Anh không muốn biến lời xin lỗi này thành lời biện minh dài dòng nhưng bằng sự chân thành của mình, có điều gì chưa đúng chưa phù hợp, Quỳnh Anh nhận và sẽ sửa, sẽ điều chỉnh", cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, Quỳnh Anh cho biết trưởng thành không phải là tìm cách làm hài lòng tất cả mọi người hay chỉ để người khác nhìn thấy những mặt tốt đẹp của bản thân. Với cô, điều quan trọng là học cách sống và ứng xử tinh tế hơn, hướng đến những điều tích cực ngay cả khi phải đối diện với những khuyết điểm của chính mình.

Khép lại bài đăng, người đẹp trân trọng những lời góp ý thiện chí và xem sự việc lần này là bài học sâu sắc về sự chừng mực, tôn trọng cũng như trách nhiệm cá nhân. Cô đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã lắng nghe và bao dung với mình.

"Quỳnh Anh trân trọng những lời góp ý thiện chí và chân thành ghi nhớ sự việc này như một bài học sâu sắc về sự chừng mực, tôn trọng và trách nhiệm bản thân trong hành trình tương lai của mình.

Vô cùng cảm ơn mọi người đã bao dung, lắng nghe Quỳnh Anh", Miss universe Vietnam 2026 chia sẻ.

Lời xin lỗi của Miss Universe Vietnam 2026 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh việc theo dõi cách người đẹp nhìn nhận sự việc, công chúng cũng chú ý đến những động thái tiếp theo của cô sau ồn ào. Đây được xem là bài học đáng nhớ đối với Quỳnh Anh trong việc giữ gìn hình ảnh và ý thức trách nhiệm khi đảm nhận danh hiệu hoa hậu.

Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 chưa bao lâu nhưng đã vướng ồn ào.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999. Trước khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, cô đã có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, tích lũy kinh nghiệm trình diễn tại nhiều sân khấu thời trang.

Năm 2024, Quỳnh Anh từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam. Sau 2 năm, cô trở lại cuộc thi với mục tiêu chinh phục vị trí cao hơn và cuối cùng giành được chiếc vương miện.

Cách đây 2 ngày, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là xuất phát từ một nhóm trò chuyện được cho là có sự tham gia của Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh cùng một số người khác. Nội dung được chia sẻ khiến nhiều khán giả chú ý bởi những lời lẽ bị cho là thiếu thiện cảm khi nhắc đến các đồng nghiệp.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về cách ứng xử của những người đẹp hoạt động trong lĩnh vực giải trí.