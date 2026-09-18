Miss Universe Vietnam nói về nguy cơ hoa hậu không được thi Miss Universe

Theo thông báo được công bố ngày 18/9, tổ chức Miss Universe cho biết Miss Universe Eastern không có thẩm quyền cấp hoặc chuyển giao quyền vận hành thương hiệu Miss Universe tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu sắc đẹp, đặc biệt khi Miss Universe Vietnam 2026 đang trong giai đoạn chuẩn bị bước vào vòng chung kết.

Trước thông tin này, SAOstar đã liên hệ với đơn vị tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 để tìm hiểu thêm. Phía Miss Universe Vietnam phản hồi: "Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra, rà soát lại thông tin và sẽ có phản hồi trên fanpage Miss Universe Vietnam. Chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin này từ Miss Universe".

Thông báo mới đây từ tổ chức Miss Universe về việc ông Nawat nhượng quyền thương hiệu tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, đang thu hút khán giả quan tâm.

Như vậy, ở thời điểm hiện tại, đơn vị tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 chưa đưa ra kết luận chính thức về việc cuộc thi có bị ảnh hưởng hay không. Việc rà soát đang được tiến hành trong bối cảnh nội bộ Miss Universe Organization xuất hiện những tranh chấp về quyền đại diện, quản lý và nhượng quyền thương hiệu.

Trước đó, Miss Universe Vietnam 2026 đã chính thức khởi động và nhận được sự chú ý lớn từ khán giả. Theo thông tin được công bố, cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 20/9 đến 2/10.

Mùa giải năm nay quy tụ nhiều gương mặt có kinh nghiệm trong lĩnh vực sắc đẹp và giải trí như Hồng Đăng, Nguyễn Quỳnh Anh, Emma Lê, MLee... Sự xuất hiện của dàn thí sinh từng tham gia nhiều cuộc thi, hoạt động nghệ thuật khiến cuộc thi được khán giả gọi là mùa giải All Stars.

Đáng chú ý, đây cũng là năm đầu tiên Miss Universe Vietnam được tổ chức dưới sự quản lý từ Miss Grand International của Nawat Itsaragrisil. Một số thành viên trong ban giám khảo Miss Universe Vietnam 2026 cũng đã được hé lộ, trong đó có Hương Giang và Bee Namthip.

Tuy nhiên, những diễn biến liên quan đến quyền nhượng quyền Miss Universe đang đặt cuộc thi trong tình thế đặc biệt. Trước đó, Miss Universe Organization từng nhiều lần đưa ra thông báo liên quan đến vai trò của ông Nawat.

Hương Giang và Bee Namthip được giới thiệu là giám khảo Miss Universe Vietnam 2026.

Ở thời điểm này, câu hỏi được nhiều khán giả đặt ra là liệu người đẹp đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 có được trao quyền trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2026 vào tháng 11 hay không. SAOstar sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới nhất từ phía Miss Universe Vietnam 2026.