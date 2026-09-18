Miss Universe Vietnam 2026 có khả năng không được thi Miss Universe

Mới đây, ban tổ chức Miss Universe vừa đưa ra thông báo liên quan đến quyền khai thác thương hiệu Miss Universe và các thỏa thuận nhượng quyền tại một số quốc gia.

Động thái này lập tức thu hút sự chú ý khi Việt Nam được đề cập trong bài đăng của Miss Universe. Đồng nghĩa đại diện Việt Nam có nguy cơ không được tham dự Miss Universe 2026 nếu vấn đề nhượng quyền không được giải quyết.

Thông báo mới nhất từ tổ chức Miss Universe về quyền khai thác thương hiệu Miss Universe và các thỏa thuận nhượng quyền tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam thu hút nhiều khán giả quan tâm.

Cụ thể, theo nội dung thông báo, ban tổ chức Miss Universe cho rằng Miss Universe Eastern đơn vị do ông Nawat Itsaragrisil giữ vị trí CEO không có thẩm quyền pháp lý để cấp, chuyển giao hoặc ủy quyền quyền vận hành và nhượng quyền thương hiệu Miss Universe tại các quốc gia.

Vì vậy, ban tổ chức Miss Universe tuyên bố không công nhận những thỏa thuận nhượng quyền được thực hiện thông qua đơn vị này.

Trước đó, hồi tháng 5/2026, phía Miss Grand International từng công bố việc nhận quyền quản lý và vận hành thương hiệu Miss Universe tại 5 quốc gia Đông Nam Á gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào. Đến tháng 8, Miss Universe Organization cũng từng xác nhận ông Nawat giữ vị trí CEO của Miss Universe Eastern và cho biết ông phụ trách mạng lưới gồm 95 quốc gia.

Tuy nhiên, trong thông cáo mới, phía tổ chức Miss Universe lại cho rằng các thỏa thuận liên quan đến Miss Universe Thailand giai đoạn 2025-2029, Miss Universe Indonesia 2026, Miss Universe Malaysia 2026, Miss Universe Vietnam 2026 và Miss Universe Singapore 2026 được thực hiện thông qua ông Nawat hoặc những đơn vị liên quan nhưng chưa có cơ sở cấp phép hợp lệ từ phía tổ chức Miss Universe.

Đáng chú ý nhất, phía Miss Universe cho biết các hoa hậu đến từ 5 quốc gia nói trên sẽ không đủ điều kiện tham dự Miss Universe lần thứ 75 nếu những thỏa thuận nhượng quyền hiện tại không được công nhận hợp lệ. Như vậy, đại diện Việt Nam đang đứng trước khả năng không thể góp mặt tại Miss Universe 2026, dù cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 đã được tổ chức và đang trong quá trình tìm kiếm người chiến thắng.

Bên cạnh tranh chấp về quyền nhượng quyền, phía tổ chức Miss Universe còn bác bỏ một số phát biểu gần đây của ông Nawat liên quan đến tình hình tài chính và hoạt động của tổ chức.

Tổ chức Miss Universe hiện không công nhận nhượng quyền tại 5 quốc gia và khả năng hoa hậu đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 không thể thi Miss Universe năm nay.

Về phía Miss Universe Vietnam, hiện đơn vị này chưa đưa ra thông báo chính thức sau tuyên bố mới từ tổ chức Miss Universe. Trước đó, ban tổ chức Miss Universe Vietnam cho biết cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 24/9 đến 2/10/2026.

Hiện tại, việc hoa hậu đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 có được tham dự Miss Universe 2026 hay không hiện vẫn phụ thuộc vào diễn biến tiếp theo giữa các bên liên quan đến quyền nhượng quyền. Tại thời điểm hiện tại, chưa có thông báo chính thức xác nhận người đẹp đến từ Việt Nam không thể tham gia Miss Universe 2026 diễn ra ở Puerto Rico.