Miss Universe mâu thuẫn gay gắt trong việc công bố Việt Nam đăng cai mùa giải 2027

Sáng sớm ngày 9/10, tổ chức Miss Universe khiến cộng đồng fan sắc đẹp Việt "náo loạn" vì hai thông báo trái ngược trên các trang chủ của tổ chức này, cụ thể:

Trên trang chủ Facebook của Miss Universe, MU East - đơn vị do ông Nawat, Chủ tịch MGI, nắm quyền - được cho là đã công bố Việt Nam là nước đăng cai Miss Universe 2027, đồng thời xác nhận sẽ dẫn dắt mùa giải với tư cách “Bên luân phiên đăng cai” (Party in Turn) theo Thỏa thuận Master Hemisphere.

Chỉ vài giờ sau đó, trên Instagram của tổ chức Miss Universe, MU WEST - đơn vị do ông Raul Rocha nắm quyền - lại tuyên bố Việt Nam chưa được chỉ định là quốc gia đăng cai Miss Universe 2027. Địa điểm tổ chức sẽ được công bố sau khi Miss Universe 2026 kết thúc. Đồng thời, MU WEST khẳng định, MU East không phải là đơn vị trực thuộc hay đại diện được ủy quyền của tổ chức.

Video giới thiệu về Việt Nam trên Facebook của Miss Universe.

Sự mâu thuẫn này khiến cộng đồng fan sắc đẹp Việt bàn tán gay gắt, nhiều người cho rằng việc không nhất quán trong thông báo gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của Việt Nam, cũng như các đại diện của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này. Những tuyên bố trái ngược từ hai phía cũng khiến người hâm mộ hoang mang, không biết đâu mới là thông tin chính thức, đặc biệt khi Miss Universe là một trong những cuộc thi sắc đẹp có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới.

Trong khi đó, việc đăng cai một mùa giải quốc tế không chỉ liên quan đến danh tiếng của nước chủ nhà mà còn kéo theo nhiều vấn đề về tổ chức, đối tác và công tác chuẩn bị. Vì vậy, cộng đồng sắc đẹp đang chờ đợi một thông báo rõ ràng, thống nhất từ các bên liên quan.