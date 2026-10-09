Miss Universe lên tiếng về tin cuộc thi tổ chức ở Việt Nam vào năm 2027

Miss Universe là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời, có sức ảnh hưởng lớn và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả quốc tế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tổ chức này liên tục vướng vào những tranh chấp nội bộ, khiến thông tin liên quan đến cuộc thi trở thành tâm điểm bàn luận.

Mới đây, tài khoản Facebook của Miss Universe bất ngờ đăng tải thông tin cuộc thi sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2027. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ sắc đẹp, đặc biệt là khán giả Việt Nam.

Thông báo Miss Universe 2027 tổ chức ở Việt Nam được đăng tải trên Facebook cuộc thi thu hút nhiều khán giả quan tâm.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, tài khoản Instagram của Miss Universe đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Theo thông báo từ tổ chức Miss Universe, quốc gia đăng cai cuộc thi năm 2027 sẽ được công bố trong đêm chung kết sắp tới.

Bên cạnh đó, tổ chức Miss Universe cũng nhấn mạnh các kênh truyền thông chính thức của cuộc thi gồm Instagram, website, TikTok và YouTube. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh những thông tin xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội đang khiến người hâm mộ không khỏi bối rối.

Trước đó, trong quá trình xảy ra tranh chấp nội bộ, phía Miss Universe East đã nắm quyền quản lý tài khoản Facebook của Miss Universe. Sự khác biệt giữa thông tin được đăng tải trên Facebook và thông báo từ Instagram càng khiến khán giả đặt câu hỏi về tính thống nhất trong hoạt động truyền thông của tổ chức.

Hiện tại, thông tin Việt Nam đăng cai Miss Universe 2027 vẫn nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng những thông báo liên quan đến địa điểm tổ chức cuộc thi cần được thống nhất giữa các kênh truyền thông chính thức, tránh tạo ra những hiểu lầm không đáng có.

Bên cạnh đó, không ít khán giả bày tỏ sự ngán ngẩm trước những tranh chấp kéo dài của tổ chức Miss Universe, cho rằng các lùm xùm này ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của cuộc thi.

Hiện tại, phía tổ chức Miss Universe Vietnam chưa đưa ra phản hồi sau thông báo mới nhất từ Miss Universe Organization.

Miss Universe Organization bác bỏ thông tin cuộc thi tổ chức ở Việt Nam vào năm 2027.

Trước đó, hồi tháng 9, Miss Universe Organization từng phát đi thông báo liên quan đến những phát ngôn của ông Nawat Itsaragrisil, người đang nắm quyền nhượng quyền Miss Universe tại một số quốc gia. Động thái này được đưa ra giữa lúc những bất đồng liên quan đến tổ chức và hoạt động của cuộc thi thu hút sự chú ý.

Theo Miss Universe Organization, ông Nawat không giữ bất kỳ vị trí điều hành, vận hành hoặc pháp lý nào trong tổ chức. Việc sở hữu quyền nhượng quyền tại một số quốc gia được xác định là hoạt động hoàn toàn tách biệt với bộ máy quản trị và điều hành của Miss Universe.

Vì vậy, ông Nawat không được ủy quyền phát ngôn, hành động hoặc đưa ra quyết định thay mặt tổ chức. Miss Universe Organization cũng cho rằng những tuyên bố gần đây của ông liên quan đến vấn đề tài chính và việc tổ chức cuộc thi tại Puerto Rico là "trái thẩm quyền", đồng thời khẳng định các phát ngôn này không thể hiện lập trường chính thức của tổ chức.

Tranh chấp nội bộ của tổ chức Miss Universe kéo dài nhiều tháng qua khiến khán giả ngán ngẩm.

Những diễn biến liên tiếp cho thấy Miss Universe đang đối mặt với nhiều vấn đề trong quá trình vận hành và quản lý hình ảnh. Trong bối cảnh người hâm mộ chờ đợi thông tin chính thức về nước chủ nhà năm 2027, việc tổ chức sớm làm rõ các thông báo được xem là cần thiết nhằm hạn chế những tranh cãi phát sinh và duy trì niềm tin của công chúng đối với cuộc thi.