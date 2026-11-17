Mới đây, cuộc thi Miss Universe 2026 tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi một sự cố liên quan đến an toàn của thí sinh xảy ra tại sự kiện bên lề mang tên "Beauty at the Beach" ở Puerto Rico.

Cụ thể, trong khuôn khổ hoạt động của cuộc thi Miss Universe lần thứ 75, dàn thí sinh đã tham gia trình diễn áo tắm trên một đường catwalk được dựng tạm trên bãi cát.

Tuy nhiên, phần trình diễn vốn được kỳ vọng mang đến không khí sôi động và quyến rũ lại bất ngờ trở thành chủ đề tranh cãi. Một số thí sinh gặp khó khăn khi di chuyển trên bề mặt thảm thiếu ổn định, liên tục loạng choạng và suýt mất thăng bằng trong lúc catwalk.

Đường catwalk trình diễn áo tắm tại Miss Universe 2026 được dựng trực tiếp trên bãi cát.

Đáng chú ý, đại diện Philippines và Venezuela là hai trong số những thí sinh gặp tình huống khó khăn. Dù vậy, các người đẹp vẫn nhanh chóng lấy lại thăng bằng và tiếp tục hoàn thành phần trình diễn.

Những đoạn video ghi lại sự cố nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến tranh luận về công tác tổ chức cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn cho thí sinh, đặc biệt khi họ phải trình diễn trên địa hình không bằng phẳng và mang giày cao gót.

Trước làn sóng phản ứng, Tổ chức Miss Universe (MUO) đã đưa ra thông cáo chính thức nhằm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Trong khi đó, nhà sản xuất sự kiện Magali Febles cũng thừa nhận những thiếu sót trong khâu chuẩn bị đường catwalk và gửi lời xin lỗi đến các thí sinh.

Theo thông cáo, chương trình do Magali Febles cùng công ty riêng sản xuất độc lập, sau khi được cấp quyền sử dụng thương hiệu Miss Universe. Bên cạnh các hoạt động chính thức của cuộc thi quốc tế, những sự kiện độc lập thường được tổ chức nhằm quảng bá du lịch, giới thiệu văn hóa nước chủ nhà và thúc đẩy các hoạt động kinh tế địa phương.

Phía MUO nhấn mạnh chương trình lần này chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn về chất lượng, tính chuyên nghiệp và sự xuất sắc mà tổ chức kỳ vọng đối với một sự kiện gắn liền với thương hiệu Miss Universe.

Đáng chú ý, tổ chức cuộc thi khẳng định không trực tiếp tham gia điều hành hay quản lý hoạt động sản xuất tại sự kiện. Toàn bộ quyết định liên quan đến khâu lên kế hoạch, tổ chức, sản xuất và triển khai chương trình đều thuộc trách nhiệm của đơn vị sản xuất độc lập.

Thông qua thông cáo, MUO cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi trải nghiệm tại sự kiện không đáp ứng được kỳ vọng của các thí sinh, giám đốc quốc gia, đối tác và người hâm mộ.

Đồng thời, ban tổ chức cam kết duy trì những giá trị, tính toàn vẹn và tiêu chuẩn chuyên nghiệp đã được xây dựng trong suốt 75 năm lịch sử của cuộc thi.

Tổ chức Miss Universe nhấn mạnh rằng họ không tham gia vào quá trình điều hành sự kiện và không chịu trách nhiệm đối với những quyết định trong khâu sản xuất dẫn đến sự cố nói trên. (Ảnh từ Missosology)

Ở chiều ngược lại, nhà sản xuất Magali Febles đã trực tiếp lên tiếng nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong khâu chuẩn bị đường catwalk và gửi lời xin lỗi đến các thí sinh bị ảnh hưởng.

Trong thông cáo bằng văn bản được gửi đến truyền thông, bà Magali Febles - một nhân vật hoạt động lâu năm trong lĩnh vực sắc đẹp tại Cộng hòa Dominica, đồng thời từng giữ vị trí giám đốc quốc gia Miss Puerto Rico - bày tỏ sự tiếc nuối trước những tình huống mà các người đẹp phải trải qua.

"Tôi thực sự lấy làm tiếc về khoảnh khắc mà các thí sinh đã trải qua", bà chia sẻ.

Theo giải thích từ nhà sản xuất, đường catwalk được thiết kế bằng cách trải hai lớp thảm trực tiếp lên bề mặt cát. Tuy nhiên, phương án này không đảm bảo được độ vững chắc cần thiết, dẫn đến tình trạng mất ổn định trong quá trình các thí sinh di chuyển.

Bà cho biết sẽ phối hợp với đội ngũ sản xuất và nhân sự khách sạn để rà soát lại những khu vực xảy ra sự cố, đồng thời tìm giải pháp nhằm tránh lặp lại tình huống tương tự trong tương lai.

Ngoài ra, Magali Febles cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những gián đoạn và sự chậm trễ trong chương trình. Bà đồng thời cảm ơn khoảng 80 thí sinh đã giữ thái độ chuyên nghiệp, bình tĩnh dù phải đối mặt với tình huống ngoài dự kiến.

Theo chia sẻ của nhà sản xuất, sự kiện ban đầu được tổ chức với mong muốn mang đến cho các người đẹp cơ hội trải nghiệm sự nồng hậu và lòng hiếu khách của người dân Puerto Rico. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến đường catwalk đã phần nào làm lu mờ mục đích ban đầu của chương trình.

Sự kiện "Beauty at the Beach" do bà Magali Febles và công ty của bà độc lập sản xuất, tổ chức. (Ảnh từ Missosology)

Đáng chú ý, sự cố tại Puerto Rico diễn ra trong bối cảnh Miss Universe vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những tranh luận liên quan đến an toàn sân khấu, sau vụ việc của đại diện Jamaica vào năm 2025.

Cụ thể, vào tháng 11/2025, người đẹp Gabrielle Henry - đại diện Jamaica tại Miss Universe - từng gặp tai nạn nghiêm trọng khi bất ngờ ngã khỏi sân khấu trong đêm thi bán kết tại Thái Lan.

Đến tháng 9/2026, Gabrielle Henry đã đệ đơn kiện, cáo buộc sự tắc trách trong công tác tổ chức và điều kiện sân khấu không đảm bảo an toàn. Đơn kiện đề cập đến những chấn thương nghiêm trọng mà cô phải chịu đựng cũng như các di chứng sức khỏe kéo dài sau tai nạn.

Về phía Miss Universe, tổ chức từng khẳng định các đơn vị sản xuất địa phương chịu trách nhiệm đối với việc dàn dựng sân khấu và đảm bảo an toàn tại địa điểm tổ chức ở Thái Lan. MUO cũng cho biết đã chi trả chi phí điều trị y tế và hỗ trợ gia đình người đẹp sau sự cố.

Người đẹp Jamaica bị xuất huyết nội sọ, gãy xương sau cú ngã ở Miss Universe 2025

Hai sự việc xảy ra trong hai mùa giải liên tiếp một lần nữa khiến công tác đảm bảo an toàn cho thí sinh tại Miss Universe trở thành chủ đề được quan tâm. Đặc biệt, khi các hoạt động trình diễn và sự kiện bên lề ngày càng đa dạng, việc kiểm soát chất lượng sân khấu cũng như xác định trách nhiệm giữa ban tổ chức và các đơn vị sản xuất độc lập được xem là vấn đề cần được chú trọng.