Miss Universe công bố 126 thí sinh, đại diện Việt Nam tiếp tục vắng mặt

Trang chủ Miss Universe 2026 vừa công bố danh sách 126 thí sinh tham dự cuộc thi năm nay, đồng thời mở bình chọn để lựa chọn những người đẹp có cơ hội vào Top 30 chung kết. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam cùng 5 quốc gia Đông Nam Á khác không xuất hiện trong danh sách, trong bối cảnh tranh chấp bản quyền giữa các đơn vị liên quan vẫn chưa được giải quyết.

Theo danh sách được công bố, 6 quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Lào, Malaysia và Singapore đều không có đại diện tham dự Miss Universe 2026. Thông tin này tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt khi cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Puerto Rico.

Trước đó, ông Ronald Day, CEO Miss Universe, khẳng định các quyết định liên quan đến cuộc thi thuộc thẩm quyền của ban tổ chức tại Puerto Rico. Ông cũng xác nhận tình trạng liên quan đến đại diện của 6 quốc gia châu Á vẫn được duy trì, nhưng không tiết lộ cụ thể những phương án xử lý nếu các thí sinh xuất hiện tại địa điểm tổ chức.

Đại diện Việt Nam và 5 nước Đông Nam Á không có tên trong danh sách thí sinh dự thi Miss Universe 2026. Ảnh: chụp màn hình

Tranh chấp bắt nguồn từ bất đồng về tính hợp pháp của việc cấp quyền sử dụng thương hiệu Miss Universe tại 6 thị trường Đông Nam Á. JKN Universe LLC, đơn vị sở hữu quyền cấp phép thương hiệu Miss Universe, tuyên bố các đại diện Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Lào, Malaysia và Singapore không đủ điều kiện tham dự cuộc thi năm 2026.

Theo JKN Universe LLC, Miss Universe Eastern Pte. Ltd. không phải đơn vị được cấp phép hoặc có thẩm quyền vận hành thương hiệu Miss Universe tại bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ nào. Đơn vị này cũng khẳng định các thỏa thuận nhượng quyền được ký thông qua ông Nawat Itsaragrisil không có cơ sở cấp phép hợp lệ.

Ở chiều ngược lại, MU East tuyên bố 6 đại diện đã được lựa chọn hợp lệ và đủ điều kiện dự thi, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ quyền tham dự của các người đẹp thông qua những kênh pháp lý. Những tuyên bố trái chiều khiến các thí sinh chiến thắng tại 6 quốc gia rơi vào tình thế khó khăn, khi khả năng tham dự Miss Universe 2026 vẫn chưa rõ ràng.

Đại diện Việt Nam dự kiến là Nguyễn Quỳnh Anh, sinh năm 1999, đến từ Hà Nội. Người đẹp cao 1,73 m, có số đo hình thể 82-63-93 cm và từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Ông Nawat Itsaragrisil, đại diện MU East, trước đó khẳng định cô sẽ tham dự cuộc thi tại Puerto Rico.

Theo kế hoạch, các thí sinh bắt đầu đến Puerto Rico từ ngày 8/11, trước khi đêm chung kết diễn ra vào ngày 24/11. Tuy nhiên, việc Việt Nam tiếp tục vắng mặt trong danh sách 126 thí sinh cho thấy hành trình đến với đấu trường nhan sắc quốc tế của Nguyễn Quỳnh Anh vẫn đối mặt nhiều trở ngại, khi tranh chấp về quyền cấp phép thương hiệu chưa có kết quả cuối cùng.