Miss Universe 2026 gây thất vọng: Thí sinh chật vật catwalk, trễ hơn 2 tiếng

Buổi trình diễn áo tắm Beauty at the Beach của Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75 diễn ra trên bãi biển khách sạn Caribe Hilton ở San Juan, Puerto Rico. Theo tờ El Vocero (Puerto Rico), chương trình bắt đầu muộn khoảng 2 tiếng rưỡi so với kế hoạch. Đơn vị sản xuất là The Crown Production LLC do bà Magali Febles đứng đầu, phối hợp với Tổ chức Miss Universe (MUO).

Các thí sinh trong đêm trình diễn gây nhiều bất bình.

Sàn diễn áo tắm Miss Universe 2026 trải thảm thẳng xuống cát

Ban tổ chức dựng sàn diễn tạm ngay trên bãi cát và trải một tấm thảm dài xuống mặt cát. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mép thảm nhiều lần bị xô lệch. Trong lúc thí sinh vẫn đang trình diễn, một nhân viên phải quỳ xuống mép sàn diễn để kéo phẳng tấm thảm.

Thí sinh vấp, chao đảo liên tục khi trình diễn:

Mặt sàn không bằng phẳng gây khó cho các người đẹp đi giày cao gót. Theo El Vocero, Hoa hậu Venezuela Clara Vegas và Hoa hậu Philippines Bea Millan-Windorski bị vấp khi tấm thảm trải trên cát gặp trục trặc. Cả 2 nhanh chóng lấy lại thăng bằng và hoàn thành phần trình diễn. Đại diện Brazil cùng một số thí sinh khác cũng chệch bước. Trang Meridiano (Venezuela) cho biết nhiều khán giả trên mạng xã hội chỉ trích ban tổ chức vì để thí sinh đi giày cao gót trên một mặt sàn không phù hợp, đồng thời gửi lời động viên tới các cô gái.

Dù vậy, khán giả có mặt tại bãi biển vẫn vỗ tay cổ vũ suốt đêm diễn. Đại diện chủ nhà Jennifer Barreto nhận được nhiều tiếng reo hò nhất. Các thí sinh Pháp, Uganda, Colombia và Cộng hòa Dominica cũng được cổ vũ nhiệt tình.

Thí sinh chủ nhà gây ấn tượng mạnh:

Hơn nửa số thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2026 được trình diễn áo tắm

Trên các kênh truyền thông, sự kiện được quảng bá là dịp để toàn bộ thí sinh trình diễn. Tuy nhiên, vài giờ trước khi chương trình bắt đầu, một danh sách lan truyền trên mạng chỉ có 59 cái tên. Cuối cùng, 70/116 thí sinh trình diễn. Ban tổ chức giải thích đây không phải phần thi chấm điểm nên thí sinh nào có lịch trình khác được quyền tự quyết định có tham gia hay không.

Sáng cùng ngày, Hoa hậu Venezuela Clara Vegas thông báo trên mạng xã hội rằng cô sẽ không có mặt trong đêm diễn mà tham gia buổi chụp ảnh áo tắm cùng nhiều thí sinh khác. Tuy nhiên, đến tối, cô vẫn xuất hiện trên sàn diễn. Hoa hậu Panama Gabriela González nằm trong số những người không được trình diễn. Việc gần một nửa thí sinh không có tên trong đêm diễn khiến nhiều fan sắc đẹp bày tỏ sự bất bình.

Các thí sinh trình diễn áo tắm. Ảnh: elnuevodia

Lễ ra mắt vương miện và diễu hành Miss Universe bị phàn nàn về livestream

Đêm diễn áo tắm không phải hoạt động đầu tiên bị chê trách. Các trang tin sắc đẹp quốc tế cho biết lễ ra mắt vương miện ngày 12/11 tại trung tâm thương mại Plaza Las Américas bắt đầu muộn khoảng 1 tiếng so với lịch công bố. Sự kiện cũng không có kênh livestream chính thức đảm bảo chất lượng, ngay cả trang chủ cuộc thi phải phát trực tiếp bằng thiết bị cầm tay, hình ảnh vỡ nét.

Trước đó, tại lễ diễu hành chào mừng ngày 11/11 ở vịnh Aguadilla, thí sinh trình diễn trên đường catwalk dài khoảng 60m sát mép biển. Tuy nhiên, khán giả theo dõi trực tuyến phàn nàn vì sóng livestream liên tục chuyển sang các đoạn phỏng vấn, khiến nhiều thí sinh không kịp xuất hiện trên màn hình.

Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75 tại Puerto Rico nhiều sóng gió

Miss Universe 2026 vốn được kỳ vọng là mùa giải kim cương, đánh dấu 75 năm của cuộc thi. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị gặp trục trặc từ sớm. Tháng 12/2025, Công ty Du lịch Puerto Rico từng tạm dừng giải ngân kinh phí đăng cai, đến tháng 4/2026 mới hoàn tất. Tháng 9, MUO tuyên bố gạch tên đại diện 6 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam Nguyễn Quỳnh Anh, do tranh chấp bản quyền nhượng quyền thương hiệu.

Dù khâu tổ chức các hoạt động bên lề bị chỉ trích, cuộc thi vẫn thu hút đông đảo khán giả. Ngày 13/11, Tổ chức Miss Universe thông báo mở bán thêm 1.600 vé cho các đêm thi tại Puerto Rico. Để đáp ứng nhu cầu, ban tổ chức đã điều chỉnh thiết kế sân khấu, mở thêm khu ghế ngồi tại nhà thi đấu Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Phản hồi của khán giả thật đáng kinh ngạc. Sau khi vé đêm chung kết được bán hết trong chưa đầy 48h, chúng tôi nhận được hàng trăm tin nhắn từ người hâm mộ khắp thế giới đề nghị mở bán thêm. Họ đã lên tiếng và chúng tôi đã lắng nghe”, ông Ronald Day - Giám đốc điều hành Tổ chức Miss Universe - cho biết.

Năm nay có 116 thí sinh tham dự. Cả 3 đêm thi chính đều diễn ra tại Coliseo de Puerto Rico: đêm thi trang phục dân tộc ngày 21/11, bán kết ngày 22/11 và chung kết ngày 24/11. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch (Mexico) sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.