Miss Universe 2026: Dù vắng 6 đại diện, dàn thí sinh Đông Nam Á vẫn được chú ý

Miss Universe Philippines Bea Millan-Windorski

Đại diện Philippines, Bea Millan-Windorski, giành danh hiệu Miss Universe Philippines 2026 sau khi vượt qua 49 thí sinh. Sinh ra và lớn lên tại Mỹ trong gia đình có mẹ là người Philippines, Bea mang đến câu chuyện về sự kết nối với quê hương và bản sắc văn hóa. Cô từng đăng quang Miss Earth USA 2024, sau đó đại diện Mỹ tại Miss Earth 2024 và giành danh hiệu Miss Earth Water.

Không chỉ có kinh nghiệm sân khấu quốc tế, Bea còn quan tâm đến các hoạt động bảo tồn rùa biển và bảo vệ môi trường. Nền tảng học vấn về lịch sử và quan hệ quốc tế cũng là điểm đáng chú ý trong hồ sơ của người đẹp. Với kinh nghiệm thi đấu cùng khả năng kể câu chuyện cá nhân, Bea được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những gương mặt đáng theo dõi của Philippines tại mùa giải năm nay.

Miss Universe Myanmar May Grace Parry

May Grace Parry là đại diện Myanmar tại Miss Universe 2026 sau khi đăng quang cuộc thi cấp quốc gia hồi tháng 6. Người đẹp đến từ Hpa-An, bang Kayin, bày tỏ mong muốn giới thiệu văn hóa, thời trang và những nét đặc trưng của đất nước mình tới khán giả quốc tế.

Trước thềm cuộc thi, May Grace chia sẻ niềm tự hào khi mang dải sash Myanmar và xem sự ủng hộ từ người dân quê nhà là nguồn động lực lớn. Trong một đấu trường quy tụ hơn 100 đại diện, câu chuyện riêng cùng khả năng thể hiện bản sắc dân tộc sẽ là những yếu tố giúp cô tạo nên dấu ấn. Người hâm mộ đang chờ đợi những màn xuất hiện của May Grace trong các phần thi quan trọng tại Puerto Rico.

Miss Universe Cambodia Than Rthna

Tối 20/9, Than Rthna đăng quang Miss Universe Cambodia 2026 sau hành trình tranh tài cùng 22 thí sinh. Trong đêm Chung kết, cô cùng bốn người đẹp còn lại của Top 5 bước vào phần thi ứng xử với câu hỏi chung: “Theo bạn, điều gì mà trí tuệ nhân tạo (AI) không thể thay thế ở con người?”.

Than Rthna cho rằng AI có thể hỗ trợ con người trong nhiều công việc, nhưng không thể thay thế tình yêu, cảm xúc và lòng nhân ái. Đáng chú ý, cô còn đề cập đến những tác động môi trường liên quan đến việc sử dụng công nghệ AI. Câu trả lời cho thấy người đẹp muốn đưa một vấn đề thời sự vào phần thi ứng xử, thay vì chỉ tập trung vào những khía cạnh quen thuộc của các cuộc thi sắc đẹp.