Miss Grand International: Emoura Phạm lọt Top 40 bình chọn mới, cơ hội vào Top 20

Đại diện Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại Miss Grand International 2026. (Ảnh: BTC)

Emoura Phạm tiếp tục được gọi tên ở một hạng mục bình chọn tại Miss Grand International 2026 khi lọt Top 40 Country’s Power of the Year. Kết quả giúp đại diện Việt Nam đi tiếp vào vòng bình chọn thứ hai của hạng mục này.

Theo thể lệ của tổ chức Miss Grand International, tất cả thí sinh tham dự cuộc thi cùng tranh tài ở vòng đầu tiên của Country’s Power of the Year. Kết quả bình chọn vòng 1 chọn ra Top 40 thí sinh bước vào vòng tiếp theo. Người chiến thắng cuối cùng của hạng mục sẽ được trao suất vào thẳng Top 20 vào đêm chung kết.

Trước khi có kết quả Top 40, Emoura Phạm từng duy trì vị trí cao trong bảng bình chọn. Theo cập nhật tối 27/9, đại diện Việt Nam đứng thứ 3 tại vòng 1 Country’s Power of the Year. Với vị trí này, đại diện Việt Nam có nhiều cơ hội trong chung cuộc.

Đây là lần tiếp theo Emoura Phạm có kết quả tích cực từ các vòng bình chọn và phần thi phụ kể từ khi đến Thái Lan. Trước đó, cô lọt Top 10 Pre-Arrival, dẫn đầu Grand Day Experience và được gọi tên vào Top 15 phần thi Tài năng sau màn trình diễn kết hợp hát và nhảy trên nền ca khúc “Espresso” của Sabrina Carpenter.

Việc vào Top 40 Country’s Power of the Year giúp Emoura tiếp tục có thêm một cơ hội cạnh tranh suất vào Top 20. Tuy nhiên, kết quả này chưa đồng nghĩa với việc đại diện Việt Nam đã có suất trong Top 20, bởi cô cần tiếp tục vượt qua vòng bình chọn tiếp theo và giành chiến thắng chung cuộc ở hạng mục.

Song song các vòng bình chọn, Emoura Phạm đang chuẩn bị cho những nội dung chính thức của cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Song song các vòng bình chọn, Emoura Phạm còn chuẩn bị cho những nội dung chính thức của Miss Grand International 2026, trong đó có Trình diễn áo tắm, Phỏng vấn kín và Trang phục Văn hóa Dân tộc.

Thiết kế “Vinh quy bái Tổ” do Phạm Minh Mẫn thực hiện sẽ được cô mang lên sân khấu quốc tế trong phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc. Đêm Bán kết Miss Grand International 2026 dự kiến diễn ra ngày 7/10 và Chung kết ngày 10/10 tại Thái Lan./.