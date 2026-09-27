Miss Grand International 2026: Sau Top 15 Tài năng, Emoura Phạm tiếp tục ghi dấu ấn

Hoa hậu Emoura Phạm cùng dàn thí sinh Miss Grand International 2026 tham quan và tìm hiểu về "Khon" - Di sản văn hóa UNESCO tại trung tâm All About Khon. (Ảnh: BTC)

Sau phần thi Tài năng ngày 24/9, Emoura Phạm tiếp tục lịch trình tại Miss Grand International 2026 với các hoạt động giao lưu, truyền thông và sinh hoạt cùng nhóm thí sinh quốc tế tại Thái Lan.

Không có sân khấu và những phần trình diễn được chuẩn bị trước, đây là quãng thời gian các thí sinh có thêm cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và làm quen với nhau trong hành trình kéo dài nhiều tuần của cuộc thi.

Thông tin từ ban tổ chức, Emoura duy trì sự xuất hiện trong các hoạt động chung, giao lưu với các thí sinh đến từ nhiều quốc gia và tham gia những nội dung truyền thông của cuộc thi.

Các hoạt động này mang đến một hình ảnh khác của đại diện Việt Nam so với những lần xuất hiện trên sân khấu. Thay vì tập trung vào trình diễn, Emoura có thêm không gian để trò chuyện, tương tác và hòa nhập với thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.

Trong những ngày này, cô cũng tiếp tục xuất hiện trong các nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội của cuộc thi và cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp. Sau Top 15 Tài năng, đây là cách Emoura duy trì nhịp xuất hiện trước khi Miss Grand International bước vào chuỗi phần thi tiếp theo.

Ngày mai (28/9), Emoura sẽ tham dự tiệc trà và tham quan trụ sở Miss Grand International tại Thái Lan. Đây là phần thưởng dành cho cô sau khi chiến thắng bình chọn Grand Day Experience.

Hoạt động này cũng giúp đại diện Việt Nam có thêm thời gian tiếp xúc với ban tổ chức trong một không gian khác với sân khấu thi đấu. Với Emoura, đây là một trong những hoạt động đáng chú ý của những ngày giữa cuộc thi.

Sau giai đoạn giao lưu và các hoạt động bên lề, Emoura sẽ tiếp tục chuẩn bị cho những nội dung có tính cạnh tranh trực tiếp hơn, gồm Trình diễn áo tắm, Phỏng vấn kín và Trang phục Văn hóa Dân tộc.

Nếu phần thi Tài năng trước đó cho thấy khả năng trình diễn của đại diện Việt Nam, thì Phỏng vấn kín sẽ là cơ hội để cô thể hiện một khía cạnh khác: cách giao tiếp, tư duy và câu chuyện cá nhân.

Trong khi đó, Trang phục Văn hóa Dân tộc sẽ đưa Emoura trở lại sân khấu với một phần thi có tính đại diện rõ hơn, khi thiết kế cô mang đến cuộc thi trở thành phương tiện giới thiệu những giá trị văn hóa Việt Nam.

Miss Grand International 2026 còn hơn một tuần trước đêm Bán kết dự kiến ngày 7/10 và Chung kết ngày 10/10 tại Thái Lan. Đây là khoảng thời gian đủ dài để các thí sinh hoàn thiện phần thể hiện của mình.

Đây cũng là lúc đại diện Việt Nam dốc sức chuẩn bị cho những phần thi có thể cho thấy rõ hơn khả năng của cô, thay vì chỉ được nhớ đến qua một khoảnh khắc hay một kết quả bình chọn./.