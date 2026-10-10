Miss Grand International 2026: Emoura Phạm 'nuốt mic' trong phần thi ứng xử

Trong đêm Chung kết Miss Grand International 2026, Emoura Phạm lần lượt vượt qua các vòng thi để góp mặt trong Top 5 chung cuộc. Đại diện Việt Nam được khán giả khen hết lời khi thể hiện quan điểm về những vấn đề nóng trong xã hội, từ hậu quả của chiến tranh đến vai trò của giáo dục và việc trao cơ hội cho cộng đồng.

Emoura Phạm rạng rỡ trong đêm Chung kết Miss Grand International. Ảnh: MGI.

Ở phần thi Hùng biện dành cho Top 11 với chủ đề chấm dứt chiến tranh và xung đột, Emoura đề nghị khán giả hãy dành ra 3 giây im lặng. Từ khoảng lặng ấy, cô nhắc đến những mất mát mà chiến tranh để lại cho các gia đình, đồng thời gửi gắm mong muốn về một thế giới hòa bình qua ca khúc Heal the World của huyền thoại Michael Jackson.

﻿Tại phần hùng biện của Top 11, cô gây chú ý bởi khoảnh khắc "dừng 3 giây" để nghe được "âm thanh hòa bình". Nguồn dịch: @cungtamche.

Đến phần ứng xử Top 11, khi nhận câu hỏi về cách truyền cảm hứng cho bản thân và những người xung quanh, người đẹp kể về mẹ mình khi xưa từng phải đi bộ hơn 10 km mỗi ngày để đến trường. Dù có lúc đói đến ngất xỉu trên đường, mẹ cô vẫn kiên trì theo đuổi việc học. Câu chuyện khiến Emoura nhận ra sức mạnh của giáo dục và nghị lực vượt qua khó khăn. Cô cho biết mình muốn truyền cảm hứng bằng cách sống theo những giá trị bản thân trân trọng và chia sẻ chúng với cộng đồng.

﻿Phần trả lời ứng xử Top 11 của Emoura. Nguồn dịch: @cungtamche.

Trong phần thi dành cho Top 5, Emoura tiếp tục được hỏi về những phẩm chất mà một người phụ nữ nên được trao quyền. Cô ví người phụ nữ như một “chiếc cầu nối”, có thể giúp người khác có thêm cơ hội và tiếp tục nâng đỡ những người xung quanh. Để minh họa cho quan điểm này, cô giới thiệu dự án “100 Nhịp Cầu Cho Quê Hương” (100 Bridges for our Homeland) do mình và gia đình khởi xướng.

﻿Phần ứng xử Top 5 của Emoura nhận về nhiều sự ủng hộ. Nguồn dịch: @cungtamche.

Theo chia sẻ của Emoura, dự án đã xây dựng được 18 cây cầu tại Đồng bằng sông Cửu Long, hiện tại hai cây cầu số 19 và 20 đang được hoàn thành. Những công trình này hướng đến việc giúp trẻ em đến trường thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện để các gia đình cải thiện sinh kế. Với cô, trao quyền không chỉ là giúp một người có cơ hội phát triển mà còn tạo điều kiện để họ tiếp tục giúp đỡ người khác.

﻿Emoura đã có phần thể hiện vô cùng kiều diễm trong bộ dạ hội. Nguồn: GrandTV.

Ngoài phần thể hiện trên sân khấu, một khoảnh khắc khác của Emoura cũng được cư dân mạng chú ý: Cô dùng hai tay khi nhận và trao phiếu bốc thăm câu hỏi. Cử chỉ nhỏ nhận được lời khen về sự chỉn chu trong giao tiếp, góp thêm một điểm nhấn cho hành trình của đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

﻿Emoura Phạm lọt Top 5 chung cuộc MGI 2026. Ảnh: GrandTV.